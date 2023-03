Le smartphone gaming Asus ROG Phone 7 et ses déclinaisons seront annoncés le 13 avril prochain

C’est par la voie d’un communiqué de presse que la société Asus a souhaité faire connaître la date de son prochain événement dédié à la mobilité et plus particulièrement pour annoncer sa nouvelle série de smartphones gaming, ROG Phone 7. La marque publie une image avec le logo et le slogan en rapport avec les séries ROG Phone qui sont des téléphones portables pensés pour les joueurs offrant à la fois un design très racé mais également les meilleures performances du plateau. Asus rappelle dans son communiqué les trois points forts des futurs appareils : performances incomparables, refroidissement amélioré et design exceptionnel. Les smartphones de la série ROG Phone 7 devraient donc profiter des meilleures puces du marché et pourront s’appuyer sur la présence d’un nouveau système de refroidissement pour des performances optimales dans la durée. Un nouveau design est également évoqué avec « des couleurs et des matériaux contrastés ».

La série ROG Phone 7 présentée le 13 avril prochain

Lors de cet événement virtuel, Asus dévoilera donc les téléphones qui composent cette série ROG Phone 7 ainsi que des accessoires gaming. Il aura lieu le 13 avril 2023 à 14 heures (heure français) et pourra être suivi sur ce site dédié. Actuellement, Asus propose les ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro, ROG Phone 6D et ROG Phone 6D Ultimate (lire notre test du ROG Phone 6D Ultimate). Nous verrons si l’offre pour la série 7 sera aussi large où si la marque a décidé de réduire la voilure pour mieux se concentrer sur certains modèles.

Les ROG Phone 6 et 6 Pro utilisent une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec un écran AMOLED de 6,78 pouces 165 Hz et une batterie de 6000 mAh, ce qui est aussi le cas des versions ROG Phone 6D et 6D Ultimate mais avec un chipset MediaTek Dimensity 9000+. Rappelons aussi, au passage, qu’Asus propose un autre smartphone, plus classique, le Zenfone 9, particulièrement compact et performant à un prix plutôt intéressant.