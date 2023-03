Google Pixel 7 Pro : L'excellent photophone de Google baisse encore de prix chez Amazon durant les ventes flash !

Le Google Pixel 7 Pro profite de 18% de réduction chez Amazon et atteint son prix le plus bas depuis sa sortie ! Le très bon smartphone spécialiste de la photo devient un excellent rapport qualité-prix avec cette promo des ventes flash de Printemps !

Profitez du meilleur rapport qualité-prix sur les smartphones spécialisés dans la photo du moment ! Le Google Pixel 7 Pro fait partie des meilleurs photophones du marché et c'est aussi l'un des moins cher dans le TOP 10. C'est donc un formidable investissement pour les passionnés de photos, mais pas seulement ! Ce smartphone Google possède un fiche technique très complète :

Un écran OLED de 6,7 pouces , QHD+ et 120Hz de taux de rafraichissement, du très haut de gamme

, QHD+ et 120Hz de taux de rafraichissement, du très haut de gamme La puce Google Tensor G2 , puissante et polyvalente accompagnée de 12Go de RAM !

, puissante et polyvalente accompagnée de ! Un vrai photophone avec son triple capteur arrière 50+12+48 Mpx , filme en 4K

, filme en Une très bonne autonomie de plus de 24h en utilisation courante, 72h en mode ultra économie, avec sa batterie de 5000 mAh

Ce smartphone Google est une véritable pépite dans le secteur du haut de gamme, son bon prix et ses très bonnes capacités en feront un parfait allié pour 2023, surtout avec cette promotion d'Amazon !

Design et écran du Google Pixel 7 Pro

Trois couleurs différentes sont proposées pour le Pixel 7 Pro : noir, blanc et vert. Il pèse 212 g et a pour dimensions 162.9 x 76.6 x 8.9 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre les poussières et l'eau. Sur le plan des connecteurs, il comprend un port USB Type-C 3.2. Deux cartes nano SIM + eSIM peuvent être utilisées. Le Pixel 7 Pro est un smartphone doté d'un écran OLED d'une diagonale de 6,7 pouces, de 120 Hz de taux de rafraîchissement et d'une définition de 3120 X 1440 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreinte digitale.

Un appareil photo avec quatre objectifs

Quatre objectifs sont présents sur le Pixel 7 Pro pour vos photos et vidéos, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.85. Quant au deuxième objectif arrière, il possède une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise pour sa part par 48 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/3.5. L'objectif avant avec flash est doté quant à lui de 10 Mpx de résolution. Par le biais de ce mobile, lisez ou éditez vos clips vidéo en 4K@60 IPS. Cet appareil se caractérise par un stabilisateur optique.

Quelles performances et endurance pour le dernier Google ?

Sous le capot, nous retrouvons une puce Tensor G2, épaulée par une RAM de 12 Go. Ce SoC propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz ainsi qu'une puce graphique ARM Mali G710. Du point de vue réseau et connectivité, le portable est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6E. Le portable utilise la version Android 13. Ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, vous pouvez compter sur la charge sans fil et la charge rapide 30 W.