Samsung Galaxy S23 : Déjà 22% de réduction, il est à moins de 750€ chez ce marchand !

Oui, il est possible de réaliser de bonnes économies sur le Samsung Galaxy S23 alors qu'il vient de sortir. Ce smartphone Samsung, sorti en Février 2023 est le dernier flagship de Samsung, il possède les dernières innovations de la marque et montre le meilleur du savoir-faire de Samsung. Il possède une excellente fiche technique :

Écran AMOLED de 6,1 pouces , résistant et lumineux

, résistant et lumineux Puce dernière génération Snapdragon 8 Gen2

Équipement photo ultra performant, filme en 8K

Autonomie renforcée, batterie de 3900 mAh

Le Samsung Galaxy S23 est un très bon smartphone, il en fait rêver plus d'un. Alors saisissez votre chance pour l'obtenir à un prix très avantageux grâce à cette offre de Rakuten qui passe son prix à moins de 750€ actuellement !

Look : que nous propose le Galaxy S23 ?

Quatre couleurs différentes sont proposées pour le Galaxy S23 (Crème, Noir, Vert et Lavande). Il pèse 167 g et a pour dimensions 167x70, 9x7, 6mm mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre les poussières et résiste à l'eau. Du côté de la connectique, il est doté d'un port USB Type-C 3.2. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Galaxy S23 est équipé d'une dalle Amoled avec 6,1 pouces de diagonale, une définition de 2340 X 1080 px et un taux de rafraîchissement adaptatif de 48 à 120 Hz. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Un portable 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

La puce Snapdragon 8 Gen 2 est épaulée par une RAM de 8 Go. Le mobile possède un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz. Ce SoC est par ailleurs doté d'une puce graphique Qualcomm Adreno 740. En ce qui concerne le réseau et la connectivité, l'appareil intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6E. Android 13 est installé sur l'appareil. Sur le plan de l'endurance, sa batterie est équipée de 3 900 mAh de capacité. Pour charger votre mobile en un rien de temps, ce smartphone dispose de la charge sans fil et de la charge rapide (25 W).

Un appareil photo avec quatre objectifs

D'un point de vue de l'appareil photo, quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S23, trois modules arrière et un à l'avant pour capturer vos plus beaux selfies. L'objectif principal propose une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière se caractérise par 10 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Concernant le seul objectif frontal, il intègre une résolution de 12 Mpx. Également, un stabilisateur optique vous assurera des photos nettes. Au niveau des clips vidéo, le portable est capable de filmer en 8K@30 fps.