Samsung Galaxy A23 5G : Ce très bon rapport qualité-prix est à 230€ chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy A23 5G est un très bon smartphone pas cher de Samsung et est l'un des meilleurs choix de smartphone pour un budget de 250€. Il est actellement en réduction chez Amazon, profitez d'un prix réduit sur ce bon rapport qualité-prix pour réaliser encore plus d'économies !

Le Samsung Galaxy A23 5G est un smartphone assez méconnu dans la gamme de Samsung, pourtant il peut être un excellent choix si votre budget est assez restreint mais que vous souhaitez des performances convenables. Amazon propose aujourd'hui ce smartphone pour 230€ alors qu'il est 100€ plus cher chez d'autres marchands. Profitez de cette occasion pour vous équipez de ce bon smartphone pas cher !

Samsung Galaxy A23 5G : Les principales caractéristiques

Ce smartphone Samsung profite d'un beau design et d'une bonne finition. De plus, le Samsung Galaxy A23 5G profite d'une fiche technique très cohérente pour son prix :

Écran : 6,6 pouces LCD, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 120 Hz

: 6,6 pouces LCD, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur : Snapdragon 895

: Snapdragon 895 Mémoire vive (RAM) : 4 Go ou 6 Go

: 4 Go ou 6 Go Stockage interne : 64 Go ou 128 Go, extensible via microSD

: 64 Go ou 128 Go, extensible via microSD Appareil photo principal : Quadruple capteur - 50 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (profondeur) + 2 MP (macro)

: Quadruple capteur - 50 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (profondeur) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 20 MP

Pour un prix inférieur à 250€ difficile de trouver mieux chez Samsung ! Il s'agit d'un des meilleurs smartphones à ce prix alors profitez-en !

Promotion Samsung Galaxy A23 5G : Son prix le plus bas est chez Amazon

En ce moment, le Samsung Galaxy A23 5G est au prix le plus bas chez Amazon ! Profitez de ce bon smartphone pour seulement 230€ ce qui est 100€ mois cher que son prix de sortie. Une très bonne offre qui devrait partir assez vite, alors n'attendez plus si vous souhaitez acquérir ce bon smartphone pas cher. Amazon propose également la livraison gratuite et rapide pour vous fournir votre smartphone.