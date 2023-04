Sobriété numérique : cet opérateur propose un forfait solidaire pour consommer plus responsable

De plus en plus de personnes prennent conscience de l'impact environnemental de leurs appareils technologiques. Afin de répondre à cette tendance émergente de vouloir mieux consommer et soutenir des causes importantes, Bouygues Telecom a lancé une initiative qui combine sobriété numérique et solidarité. Découvrez là dans cet article !

La sobriété numérique, qu’est-ce que c’est ?

Avez-vous déjà entendu parler de la sobriété numérique ? Cette approche consiste à réduire l'impact environnemental du numérique en limitant notre consommation d'énergie des objets technologiques et connectés qui nous entourent.

De plus en plus de Français sont prêts à faire des éco-gestes pour réduire leur empreinte numérique. Selon une étude réalisée par IFOP, 62% des Français sont attentifs à limiter leur utilisation des technologies numériques. Et c’est chez les jeunes que la tendance est la plus forte : 65% d’entre eux sont concernés par cette pratique.

Il y a plusieurs astuces simples que nous pouvons tous mettre en place pour être plus sobres numériquement. Par exemple, en limitant l’usage de notre smartphone, en achetant moins d'appareils, en réparant nos anciens appareils ou en achetant des produits reconditionnés.

Saviez-vous qu’il est également possible d'adopter ces bonnes pratiques grâce à votre forfait mobile ? C’est ce que nous allons voir dès maintenant !

Source Mobile : un forfait responsable qui encourage la sobriété numérique pour seulement 10€ par mois

Lancé à l'initiative de Bouygues Télécom, le forfait mobile Source est le premier forfait responsable et solidaire qui encourage la sobriété numérique tout en offrant la possibilité de soutenir des associations de son choix.

Les fonctionnalités de ce forfait mobile sans engagement comprennent notamment :

40 Go de données (dont 10 Go en Europe / DOM)

Les appels et SMS/MMS illimités

La qualité du réseau 4G/4G+ Bouygues Télécom

Pas de mauvaises surprises sur votre facture à la fin du mois grâce au forfait bloqué

Transformez vos gigas inutilisés en dons grâce au forfait Source Mobile 40 Go !

Les Français ont déjà un fort engagement solidaire, mais 75% des jeunes ont le sentiment que ça va leur coûter trop cher (63% au total) et 47% d’entre eux trouvent que les démarches de dons sont compliquées (32% au global).

Le forfait Source Mobile 40 Go offre une opportunité inédite aux personnes souhaitant s’engager. En effet, ces derniers peuvent désormais transformer les gigas inutilisés de leur forfait en dons. Une initiative solidaire qui permet de donner une seconde vie à ces données mobiles et de contribuer à une noble cause.

Pour utiliser le service, vous devez d'abord télécharger une application sur votre téléphone. À la fin de chaque mois, les gigas non utilisés seront convertis en "gouttes d’eau" que vous pouvez ensuite distribuer à l'une des 1000 associations référencées sur le moteur de recherche Lilo.

D’après Stéphane Allaire, directeur de l’innovation chez Bouygues Telecom, Source Mobile est « une offre innovante par sa promesse client, une offre 100% digitale et réalisée de manière frugale et agile par une petite équipe, dans des délais records.»

Plus de de 8 millions de gouttes ont ainsi déjà été collectées, permettant ainsi à 960 chats et chiens d’être soignés par les équipes de la SPA, à 56 hectares de forêts d’être protégées en Indonésie ou encore 4 enfants d'être sauvés avec l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Et ce n’est pas tout : Source propose également de nombreuses astuces et outils pratiques pour aider à mieux gérer sa consommation de données, économiser des gigas et réduire son empreinte carbone.

Alors, prêts à rejoindre le mouvement ?