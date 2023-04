Le forfait mobile 100 Go à 9.99€ par mois à VIE sur le réseau Orange ou SFR joue les prolongations !

L'opérateur YouPrice prolonge sa série limitée Le Spring jusqu'au 17 avril. Profitez de ce forfait mobile pas cher et pas que la première année pour faire de belles économies tout en profitant d'un maximum de services. Cette offre spéciale comprenant une enveloppe Web de 100 à 120Go de données mobiles fonctionne sur le réseau Orange ou SFR. On vous détaille ce super forfait sans engagement dans la suite de cet article

YouPrice prolonge son super forfait mobile Le Spring jusqu'au 17 avril

L'opérateur de téléphonie mobile YouPrice prolonge sa série limitée Le Spring jusqu'au 17 avril inclus. Cette offre mobile très attractive sur le marché du sans engagement vous permet de bénéficier de belles prestations chaque mois pour seulement 9.99€ par mois sans condition de durée. En plus du prix attractif, ce forfait mobile Le Spring est sans engagement de durée, autrement dit, vous pourrez à tout moment changer d'offre ou d'opérateur sans aucuns frais. Autre atout, vous pourrez également choisir entre le réseau Orange et le réseau SFR, selon votre préférence.

Une offre flexible à vos usages Internet chaque mois

Cette offre mobile est flexible en fonction de vos consommations internet chaque mois en France. Trois paliers sont mis en place avec ce forfait pas cher :

jusqu'à 100Go de données mobiles à 9.99€ par mois,

entre 100 et 110Go d'internet à 12.99€ par mois,

entre 110Go et 120Go de data à 14.99€ par mois .

De plus, avec cette offre canon, vous pourrez contacter vos proches sans compter, que ce soit via les appels, SMS et MMS aussi bien en France métropolitaine que depuis l'UE et DOM. Si vous voulez profiter de la vitesse 5G, il est possible d'activer le service moyennant 5€ de plus par mois.

En somme, cette série limitée Le Spring de YouPrice est une offre mobile à ne pas manquer, surtout si vous cherchez à faire des économies sur le long terme. Profitez de cette prolongation jusqu'au 17 avril pour souscrire à ce forfait mobile 100Go pour moins de 10€/mois à VIE.