Asus lance officiellement les smartphones ROG Phone 7 et ROG Phone 7 Ultimate pensés pour les gamers, mais pas que

Pour 2023, Asus propose les deux nouveaux smartphones gaming ROG Phone 7 et ROG Phone 7 Ultimate. Ils viennent remplacer les ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro en attendant, peut-être les remplaçants des ROG Phone 6D et ROG Phone 6D Ultimate. Toujours pensés pour les joueurs les plus exigeants qui souhaitent un smartphone ultra performant, offrant une excellente ergonomie et proposant également une bonne autonomie, les ROG Phone 7 et ROG Phone 7 Ultimate semblent taillés pour aller loin. Le design est toujours aussi racé avec des parties animées grâce à des LED, voire un écran complet ROG Vision pour la version Ultimate, dans leur dos. C’est là aussi qu’on peut trouver la trappe de refroidissement AeroActive Portal permettant d’atténuer la chaleur produite par les composants internes. La version classique en est dépourvue, mais intègre plusieurs plaques pour assurer son refroidissement intégrées dans ce que la marque appelle le système thermique GameCool 7.

Si cela ne suffit pas, il est possible de lui associer l’accessoire AeroActive Cooler 7 qui est vendu séparément ou livré avec la version ROG Phone 7 Ultimate. Asus promet une efficacité thermique de 20% avec l’AeroActive Cooler 7. Le ROG Phone 7 Ultimate est proposé uniquement en blanc alors que le ROG Phone 7 est disponible en blanc ou en noir. Ils ont des profils particulièrement arrondis. L’arrière des smartphones est protégé grâce à la technologie Corning Gorilla Glass 3 à l’arrière et Gorilla Victus à l’avant.

Un concentré de puissance et un écran de très haute qualité

Les deux smartphones profitent de touches (gâchettes) sensitives AirTrigger sur leurs profils pour donner un avantage dans les jeux. Ils sont équipés d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec de la mémoire vive au format LPDDR5X et de la mémoire de stockage à la norme UFS 4.0, soit les plus rapides actuellement. Il y a deux ports USB-C pour recharger la batterie de 6000 mAh installée à l’intérieur pour une plus grande ergonomie et ne pas gêner si on joue en même temps. Le son est stéréo, compatible Hi-Res et supportant les protocoles aptX HD et aptX Lossless avec un traitement signé Dirac, l’une des références dans l’audio. On peut compter sur la présence d’une prise casque pour le son spatial Dirac Virtuo. Les deux appareils sont actuellement compatibles Wi-Fi 6E, mais pourront passer au Wi-Fi 7 dès la mise à jour disponible. Grâce au Snapdragon Elite Gaming, les deux smartphones supportent en temps réel la technologie Ray Tracing accélérée au niveau matériel pour en profiter sur leur écran de 6,78 pouces AMOLED compatible HDR10+ et supportant une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz au maximum. Le taux d’échantillonnage tactile est de 720 Hz, ce qui peut donner un avantage dans les jeux vidéo. Asus promet une luminosité maximale de 1500 cd/m².

Les autres caractéristiques des ROG Phone 7 et ROG Phone 7 Ultimate

Le ROG Phone 7 dispose d’un capteur photo principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement identique au ROG Phone 6 avec un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, aussi vu sur le précédent tandis que le troisième capteur est nouveau, s’agissant d’un module de 8 mégapixels pour faire des photos en mode macro. À l’avant, il y a un capteur à selfie de 32 mégapixels. Les deux smartphones supportent la charge à 65 watts, malheureusement, sans possibilité de charge sans fil. Ils sont certifiés IP54. Ils sont animés par Android 13 avec une surcouche logicielle. Asus promet 2 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité.

Les prix et les disponibilités des ROG Phone 7 et ROG Phone 7 Ultimate

Le nouveau smartphone Asus ROG Phone 7 12+256 Go est disponible à un prix de 1029 € en noir ou en blanc. La version Asus ROG Phone 7 16+512 Go est proposée à un tarif de 1199 € alors que le ROG Phone 7 Ultimate est disponible pour 1429 € avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go d’espace de stockage, uniquement en blanc et livré avec l’accessoire de refroidissement AeroActive Cooler 7.

Les précommandes commencent aujourd’hui, le 18 avril et sont effectives jusqu’au 30 avril 2023. Pendant cette période, Asus offre un AeroActive Cooler 7 pour tout achat d’un smartphone Asus ROG Phone 7 en noir et en version 16+512 Go. Le ventilateur Asus AeroActive Cooler 7 est disponible au détail pour un prix de 110 € environ.