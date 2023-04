Free Mobile : la nouvelle Série limitée 110 Go débarque à seulement 12,99€/mois !

Free Mobile surprend une fois de plus avec une offre de folie sur la Série Free. Sans engagement, cette série limitée avec 110 Go valable un an est disponible à seulement 12,99€ par mois. Venez la découvrir dans cet article !

Un forfait mobile en promo avec 110 Go de data chez Free

Vous cherchez un forfait mobile sans engagement et à prix réduit ? Rendez-vous chez Free Mobile et découvrez la nouvelle série Free à 12,99€ par mois.

Destiné aux utilisateurs qui consomment beaucoup de data, ce forfait mobile propose 110 Go en 4G/4G+. Free offre ce forfait pour seulement 12,99€ par mois pendant un an. Une excellente nouvelle pour ceux qui cherchent constamment les bonnes affaires ! Après cette période, l'abonnement est automatiquement transféré vers le forfait Free 5G, qui comprend 210 Go de données Internet en 5G/4G+ pour 19,99€ par mois.

Comme tous les forfaits de la gamme, l’abonnement Série Free 110 Go est sans engagement. Vous êtes libre de résilier à tout moment pour passer au forfait 5G si vous avez besoin de plus données ou même basculer vers le forfait 2€ si vos besoins sont moins importants !

Que vaut le nouveau forfait 110 Go de Free Mobile à 12,99€ par mois ?

Ce forfait mobile complet vous offre une généreuse couverture de 110 Go d'Internet en 4G et 4G+. Il comprend également des appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et dans les DOM, des SMS et MMS illimités en France métropolitaine et des SMS illimités dans les DOM. Si vous voyagez souvent en Europe ou dans les DOM, la série Free 110 Go vous offre également 18 Go d'Internet en 4G, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités.

En outre, vous pouvez accéder gratuitement à l'application Free Ligue 1 premium, qui vous permet de suivre le meilleur de la Ligue 1 Uber Eats depuis votre smartphone.