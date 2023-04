Top affaire : un forfait mobile 30 Go sans engagement au prix fixe de 6.99€ par mois

Dans la catégorie « mini forfaits pour un max d’économies », le forfait Le Six de Syma Mobile fait clairement partie du top. Pour seulement 6,99€/mois, ce forfait propose en effet, 30 Go de data par mois, ainsi qu’une panoplie de services de téléphonie, le tout, sans engagement et sans changement de tarif. De quoi faire pâlir la concurrence, mais surtout, faire plaisir aux nouveaux abonnés de ce MVNO. Gros plan sur cette offre qui veut du bien à votre porte-monnaie.

30 Go en haut débit, donc 7 Go utilisable à l’étranger

Si vous aviez déjà entendu parler du forfait Le Six de Syma Mobile, vous avez peut-être encore en tête, une offre avec 20 Go de data par mois. Eh bien sachez qu’actuellement, l’opérateur accorde, pour le même tarif, une dotation mensuelle de 30 Go. C’est 50% de volume web en plus, pour profiter de la 4G/4G+ de SFR dans toute la France métropolitaine.

En plus de cette super bonne nouvelle, Syma Mobile conserve, sur ce forfait pas cher, l’enveloppe de 7 Go/mois destinée aux usages à l’étranger. En d’autres termes, lors de vos voyages au sein de l’Union Européenne ou dans les DOM, vous pouvez rester connecté en haut débit sans surcoût. De quoi vous permettre de faire encore plus d’économies !

Gardez le contact en France et à l’étranger sans surcoût

L’enveloppe web incluse dans le forfait Le Six de Syma Mobile est associée à la téléphonie illimitée, avec les services suivants depuis la France métropolitaine :

Les appels, SMS et MMS illimités vers les numéros de tous les réseaux, ainsi que les appels illimités vers les numéros des DOM ;

Les appels illimités vers les numéros fixes de 100 destinations (incluant tous les pays de l’UE), mais aussi vers les mobiles de toute l’UE.

Pour les voyageurs occasionnels, le forfait couvre également les communications (appels, SMS et MMS) depuis l’UE et les DOM, à destination de ces zones, mais aussi à destination des numéros de France métropolitaine.

Un forfait à prix fixe et sans engagement

Et les bonnes nouvelles continuent quand il s’agit de la tarification de ce forfait mobile. En effet, le prix affiché pour cette offre est fixe ! Ce qui veut dire qu’il ne changera pas par la suite. Ainsi, même 1 an après, vous continuerez de profiter des différents services inclus pour le même prix.

Par ailleurs, si vous choisissez, par la suite, de changer d’offre, vous êtes libre de le faire sans qu’aucun frais de résiliation ne vous soit facturé. Il vous suffira alors d’informer l’opérateur et de suivre la procédure habituelle pour conserver votre numéro de téléphone.



Recap du forfait Le Six de Syma Mobile :

30 Go/mois en 4G/4G+ sur le réseau SFR, dont 7 Go/mois utilisables en UE et dans les DOM.

Depuis la France métropolitaine :

Appels, SMS et MMS en illimité vers tous les réseaux métropolitains + appels en illimité vers les DOM ;

Appels en illimité vers les numéros fixes de 100 destinations (dont toute la zone UE) + appels illimités vers les numéros mobiles de l’UE.

Depuis l’UE et les DOM :

Appels, SMS et MMS en illimité vers les fixes et les mobiles de ces mêmes zones et vers ceux de France métropolitaine

Tarif : 6,99€/mois sans changement de prix

Offre sans engagement

