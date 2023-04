Du nouveau sur les forfaits mobile pas chers valables à VIE de YouPrice

L'opérateur YouPrice nous gâte aujourd’hui avec deux gros changements sur ses forfaits pas chers Le Mini et Le One. La formule Le Mini passe de 500Mo à 3Go par mois pour le même prix tandis que l'offre Le One qui perd 1 euros comprend désormais 40Go contre 20Go . Autre bonne surprise, l'abonnement Le Spring de 100Go à 120Go dès 9.99€ par mois pour les plus connectés est reconduit. On vous dit tout sur ces bons plans à ne pas manquer !

Le mini forfait YouPrice passe à 3Go par mois

YouPrice fait évoluer la data de son offre Le Mini et sans aucun surcoût. Le mini abonnement de téléphone de YouPrice passe en effet de 500Mo à 3Go de données mobiles et reste au prix canon de 4.99€ par mois. Côté communications, les services sont les mêmes à savoir les appels, SMS et MMS illimités en France. Cette offre vous accompagne aussi lors de vos séjours en Europe et DOM. Vous profiterez des mêmes options qu'en France aussi bien pour la data que la téléphonie. Aure atout de ce forfait pas cher, il fonctionne au choix sur le réseau Orange ou SFR. Il vous suffira en effet de sélectionner votre réseau à la souscription. Comme tous les autres forfaits YouPrice; cette formule est sans engagement de durée, vous ne prenez donc aucun risque. Enfin, le prix de ce forfait est fixe, autrement dit, il n'évoluera pas au bout de quelques mois.

Le One : 2 fois plus de data pour moins cher !

Autre changement intéressant chez YouPrice, le forfait Le One offre deux fois plus de data et perd 1€. Vous pouvez en effet profiter de 40Go contre 20Go pour seulement 7.99€ par mois et sans condition de durée. Cette offre Le One est aussi valable sur le réseau Orange ou SFR au choix. Cet abonnement de téléphone sans engagement a la particularité de s'ajuster tous les mois à votre consommation internet selon ces trois paliers :

jusqu'à 40Go à 7.99€

entre 40 et 50Go à 9.99€

entre 50 et 60Go à 10.99€

En craquant pour ce forfait YouPrice, vous pourrez aussi appeler et échanger des SMS et MMS sans compter aussi bien en France que depuis l'UE et DOM. Pour vos usages Web, vous pourrez donc naviguer sur Internet jusqu'à hauteur de 60Go par mois en métropole et 10Go en UE et DOM.

Le forfait Le Spring de 100Go à 120Go dès 9.99€ reconduit

Le forfait Le Spring destiné aux plus connectés est reconduit chez YouPrice. Cette Série Limitée sur le réseau Orange ou SFR est sans engagement de durée et démarre à seulement 9.99€ par mois et pas que la première année. Tout comme l'offre Le One, ce forfait YouPrice est flexible selon la consommation internet de 100 à 120Go en France. Le premier palier jusqu'à 100Go est facturé 9.99€ puis le second entre 100 et 110Go à 12.99€ par mois et le dernier niveau jusqu'à 120Go à 14.99€ par mois.

Avec cet abonnement, vous profiterez :

Appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'UE et DOM

jusqu'à 120Go d'internet en métropole

jusqu'à 16Go dans l'UE et DOM ( décomptés de l'enveloppe globale)

Avec cette offre, vous pourrez demander à profiter de la 5G d'Orange ou SFR pour 5€ de plus par mois.