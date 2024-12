Voici où vous pouvez trouver le smartphone avec le meilleur écran de 2024 d’après nous et le modèle va peut-être vous étonner…

L’écran d’un smartphone est de loin l’un des composants les plus regardés par les consommateurs avant l’achat, tout simplement parce qu'il s’agit de la fenêtre directe sur le smartphone.

Et avec une appétence toujours plus marquée des utilisateurs pour user de leurs smartphones comme écran pour jouer ou regarder des séries et films, il est sûr que la place de ce composant dans le choix d’un acheteur est essentiel. En 2024, le champion est incontestablement le Google Pixel 9 Pro XL, c’est en tout cas l’avis de Dxomark ! Mais, c’est également le nôtre.

Fiche technique du Google Pixel 9 Pro XL

Ecran : Oled FHD+, 1344 x 2992, 120 Hz, 6,8 pouces

Oled FHD+, 1344 x 2992, 120 Hz, 6,8 pouces Processeur : Google Tensor 4

Google Tensor 4 Stockage Interne : 128Go, 256Go, 512Go, 1To

128Go, 256Go, 512Go, 1To Mémoire vive : 16Go de RAM

16Go de RAM Capteur principal : 50 Mpx, avec ouverture F/1.7

50 Mpx, avec ouverture F/1.7 Batterie : 5060 mAh

Le Pixel 9 Pro XL s’impose désormais comme une référence incontournable, grâce à son écran, considéré comme le meilleur au monde, surpassant même le très impressionnant Honor Magic 6 Pro, leader de sa génération.

Et ce n’est pas tout : son appareil photo se hisse à la deuxième place du classement mondial, éclipsant à nouveau le Magic 6 Pro, ce qui en fait un choix rêvé pour les passionnés de photographie.

Déjà célèbres pour leur expertise en photographie, les smartphones Pixel repoussent encore les limites avec ce modèle. Grâce à un traitement d’image boosté par l’IA, Google consolide sa place parmi les meilleurs et redéfinit une fois de plus les standards du marché.

Retrouvez le test du Google Pixel 9 Pro XL réalisez par Sylvain Pichot pour Les Mobiles.

Où se procurer le Google Pixel 9 Pro XL ?

En ce moment, vous pouvez vous procurer le Pixel 9 Pro XL avec 179 € de réduction sur Rakuten. Il sera livré avant Noël et il est possible de payer en plusieurs fois ! Une belle occasion pour ce smartphone importé garanti pour deux ans.