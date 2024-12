Il a baissé de moitié depuis l'année dernière : ce smartphone est le meilleur Samsung au monde et ce n'est pas celui que vous croyez

N’allons pas par 40 chemins, c’est le Galaxy S23 Ultra qui décroche la palme d’après Dxomark devant le Galaxy S24 Ultra, et qui reste ainsi une référence incontournable chez Samsung. Pourquoi ?

Parce qu’il combine puissance, design haut de gamme, et technologies de pointe, tout en bénéficiant d’une baisse de prix grâce à son « ancienneté » relative. Avec à peine un an au compteur, il a encore tout pour séduire, notamment si vous voulez un smartphone ultra-performant sans exploser votre budget.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : 512 Go

: 512 Go Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

La fiche technique du Galaxy S23 Ultra impressionne par sa puissance brute et son écran de grande qualité, offrant une vraie expérience visuelle. Il intègre également un S Pen, pratique pour les utilisateurs cherchant plus de précision et de polyvalence.

Quant à sa puce Snapdragon, elle était la plus performante de l’année dernière et reste l’un des processeurs les plus puissants du marché. En termes de notation, en faisant la moyenne des notes donnés par Dxomark pour l’appariel photo, l’écran, l’audio, la batterie et la batterie, c’est ce Galaxy S23 Ultra qui arrive premier, le S24 Ultra n’étant qu’à la 13 e place parmi les Samsung !

Retrouvez notre test complet du Galaxy S23 Ultra de Samsung !

Quelle offre pour le Samsung Galaxy S23 Ultra en ce moment ?

En ce moment, c’est sur Boulanger que nous trouvons la meilleure offre pour le Samsung Galaxy S23 Ultra, proposé pour seulement 689 €avec en plus la possibilité de le financer en 4 fois. Il est même possible de venir le retirer en magasin. Un prix qui le fait descendre d’à peu près le double de son prix de lancement il y a un an qui était de 1419 €.