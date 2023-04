Google Pixel 7 Pro : Malgré la hausse des tarifs annoncée, ce marchand offre 20% de réduction !

Google souhaite augmenter ses prix avec la prochaine sortie annoncée de son Pixel 7a qui devrait être bien plus cher que le Pixel 6a à sa sortie. Les smartphones de Google sont d'excellents rapports qualité-prix et ce Google Pixel 7 Pro profitant de 20% de réduction est la bonne affaire du moment !

Le Google Pixel 7 Pro est l'un des meilleurs smartphones du moment, surtout en qualité photo. Sorti en 2022, ce smartphone haut de gamme a placé Google dans la cour des grands, et maintenant que Google s'est fait une place, il compte bien en profiter en augmentant ses tarifs prochainement. C'est ce qui est annoncé avec la sortie du Pixel 7a qui devrait être bien plus cher que le Pixel 6a à sa sortie. La prochaine génération de Pixel 8 devrait logiquement l'être encore plus et le bon investissement du moment pourrait être le Google Pixel 7 Pro qui offre de superbes performances et des prises photos incroyables. Amazon l'a surement compris et propose le Pixel 7 Pro à son prix le plus bas, 718,99€, soit 20% de réduction par rapport à son prix d'origine, un excellent prix pour ce smartphone doté d'une très bonne fiche technique !

Les principaux atouts du Google Pixel 7 Pro

Processeur : Google Tensor G2

: Google Tensor G2 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go

: 128 Go / 256 Go / 512 Go Écran : OLED de 6,7 pouces, résolution QHD+, taux de rafraîchissement 120 Hz

: OLED de 6,7 pouces, résolution QHD+, taux de rafraîchissement 120 Hz Caméra arrière : Triple capteur, principal 50 MP, ultra grand-angle 12 MP, téléobjectif 48 MP

: Triple capteur, principal 50 MP, ultra grand-angle 12 MP, téléobjectif 48 MP Caméra frontale : 11 MP

: 11 MP Batterie: 5 000 mAh, charge rapide 30W, charge sans fil, charge inversée sans fil

Le Google Pixel 7 Pro est digne de son rang de smartphone haut de gamme et fait partie des meilleurs photophones du marché. Son principal point fort est la photo mais il reste un smartphone très polyvalent et puissant ! Son grand écran, sa puce Google et ses 12Go de RAM en font un smartphone très fluide et idéal pour gérer de nombreuses tâches gourmandes en données.

Promo Google Pixel 7 Pro: 20% de réduction chez Amazon, son prix le plus bas actuellement

Le Google Pixel 7 Pro profite de 20% de réduction chez Amazon, c'est l'offre à saisir actuellement du côté de Google. Sorti au prix de 899€, il est actuellement à 718,99€, un excellent prix pour un smartphone de ce rang. De plus, profitez de la livraison gratuite et rapide avec le service Amazon. Alors que Google souhaite augmenter le prix de ces prochaines générations, le Google Pixel 7 Pro semble être la bonne affaire du moment et possède les atouts pour plaire au plus grand nombre, c'est le moment idéal pour investir dans cet excellent téléphone !