Le smartphone haut de gamme Honor Magic5 Pro est disponible pour faire de très belles photos et bien plus

Le nouveau smartphone Honor Magic 5 Pro est maintenant disponible en précommande. Il est décliné en noir ou en vert. Il est proposé avec 12 Go de mémoire vive et 512 Go d’espace de stockage. À partir du 18 avril et jusqu’à 1er mai 2023, la marque offre une réduction pouvant aller jusqu’à 200 € et une tablette tactile Honor Pad 8 pour tout achat d’un Honor Magic5 Pro. Pour profiter de l’offre, rendez-vous sur le site HiHonor.com avec le code APRCPS5P.

Le Magic5 Pro bénéficie un design extrêmement qualitatif avec un large cercle au dos pour intégrer les capteurs photo, installés en triangle, avec des lignes symétriques. Il mesure 162,9x76,7 mm pour une épaisseur de 8,77 mm, ce qui n’en fait pas le plus fin du marché mais reste dans des proportions acceptables. Il accuse un poids de 219 grammes ce qui le place dans la moyenne haute par rapport aux autres mobiles.

Pour les photos, un domaine très important pour la marque qui a toujours cherché à figurer parmi les meilleures, le Magic5 Pro est donc équipé de trois capteurs de 50 mégapixels. Le premier est le principal avec 8 lentilles pour les photos en grand angle avec une ouverture à f/1,6, stabilisé optiquement. Le deuxième capteur se charge des prises de vue en mode ultra grand-angle jusqu’à 122 degrés s’occupant aussi des photos en mode macro jusqu’à 2,5 cm du sujet. Le troisième capteur est un téléobjectif stabilisé optiquement qui permet de zoomer à 3,5x de manière optique et jusqu’à 100x de manière numérique. Dans ce dernier cas, une technologie de plusieurs images est utilisée pour produire un agrandissement qui soit le plus net et précis possible. Notez l’intégration d’un capteur multispectral pour la fidélité des couleurs, comme sur le OnePlus 11 5G. Il y a un algorithme d’optimisation de la rapidité pour rendre plus véloce le démarrage de l’application, l’autofocus, la réactivité des diaphragmes mais aussi le traitement d'image. Grâce à cette technologie, le mobile peut aider à prendre des moments sur le vif.

À l’avant, il y a un capteur de 12 mégapixels avec un capteur 3D pour la reconnaissance faciale. Les deux modules sont intégrés derrière un poinçon en forme de pilule, en haut à gauche de l'écran. Le mobile est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde en HDR10+ et propose le format Log sur 10 bits. Grâce à cette configuration, aux optimisations, le mobile a pu monter sur la première marque du podium de DxOMark avant de se faire remplacer par le Oppo Find X6 Pro.

Un très bel écran et un maximum de puissance

Pour l’affichage, le Magic5 Pro est équipé d’un écran AMOLED qui présente la particularité d’être incurvé sur les 4 côtés comme le Huawei P40 Pro ou le Magic4 Pro avant lui. La surface d’affichage fait 6,81 pouces en diagonale ce qui en fait l’un des plus grands du marché. Il profite d’une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz pouvant la faire descendre jusqu’à 1 Hz, selon l’application en cours d’utilisation pour économiser de la batterie. On peut compter sur une compatibilité avec les formats HDR10+, IMAX Enhanced mais pas de Dolby Vision, pour les plateformes qui le proposent. Honor annonce une luminosité maximale de 1800 cd/m², soit légèrement plus que ce qu’annonce Samsung pour ses Galaxy S23. La définition est de 1312x2848 pixels. L’écran embarque plusieurs technologies permettant de limiter de la fatigue des yeux. Honor promet une parfaite fidélité des couleurs.

Le Magic5 Pro est compatible 5G. Il propose également du Wi-Fi 6E et du Bluetooth. Notez que les antennes des deux réseaux sont ici indépendantes, une première, permettant ainsi une bien meilleure captation des signaux dédiées à chacun. Le mobile est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 associé à 12 Go de mémoire vive au format LPDDR5X, soit la norme la plus rapide actuellement disponible. Il y a 512 Go d’espace de stockage au format UFS 4.0, là aussi, le mode de fichiers le plus véloce. Il est alimenté par une batterie non pas en graphite mais en silicone-carbone d’une capacité de 5100 mAh supportant la charge à 66 watts ou la charge sans fil à 50 watts. L’appareil fonctionne sous Android 13 avec une surcouche logicielle MagicOS 7.1. Il propose un son stéréo et une compatibilité avec le format DTS:X.