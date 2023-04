Samsung Galaxy A14 5G : À ne pas manquer, le dernier bijou 5G à prix mini en promo chez ce marchand !

Le dernier Samsung 5G pas cher vient de sortir et il est déjà disponible à un très bon prix ! Le Samsung Galaxy A14 5G est un smartphone d'entrée de gamme sorti le mois dernier, il est donc difficile de le trouver à un prix réduit. Sorti au prix de 249€, le Samsung Galaxy A14 5G s'adresse au personnes souhaitant un smartphone simple mais doté de bonnes performances et d'une bonne qualité de navigation grâce à la 5G. Disponible à 219€ chez Rakuten grâce à l'offre de Boulanger, il est également disponible à seulement 200€ sur ce site, soit presque 50€ d'économies sur un smartphone très récent et pas cher !

Les principaux atouts du Samsung Galaxy A14 5G

Écran : 6.6 pouces, LCD, résolution Full HD+

: 6.6 pouces, LCD, résolution Full HD+ Processeur : MediaTek Dimensity 700,

: MediaTek Dimensity 700, Mémoire vive (RAM) : 4 Go / 6 Go

: 4 Go / 6 Go Stockage interne : 64 Go / 128 Go, extensible via microSD jusqu'à 1 To

: 64 Go / 128 Go, extensible via microSD jusqu'à 1 To Appareil photo principal : Triple capteur, 50 MP (grand angle) + 2 MP (Macro) + 2 MP (capteur de profondeur)

: Triple capteur, 50 MP (grand angle) + 2 MP (Macro) + 2 MP (capteur de profondeur) Caméra frontale : 13 MP

: 13 MP Batterie : 5 000 mAh, charge rapide 15W

La force du Samsung Galaxy A14 5G réside dans sa longue autonomie qui lui permet de tenir plus d'une journée facilement. C'est également un bon smartphone pour la photo grâce à son capteur de 50 Mpx. C'est un bon smartphone avec une navigation fluide et un très joli design.

Promo Samsung Galaxy A14: Boulanger chez Rakuten, le combo gagnant !

Aujourd'hui, la bonne offre pour le Samsung Galaxy A14 5G est chez Rakuten ! En effet, Boulanger passe le prix de ce smartphone à 219€ au lieu de 249€, une très belle offre pour un smartphone aussi récent et si peu cher compte tenu de ses performances. De plus, profitez de la livraison rapide et gratuite ou du retrait en magasin en moins de 2h ! Il est aussi possible de trouver ce smartphone pour encore moins cher chez Rakuten, mais attention la livraison n'est parfois pas gratuite. Alors profitez vite de l'offre de Boulanger sur le site Rakuten pour obtenir le Galaxy A14 5G à moindre coût !