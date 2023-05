Samsung Galaxy S22 : Disponible à -50% chez ce marchand avant les French Days – Profitez-en vite !

Alors oui, il est possible d'obtenir le Samsung Galaxy S22 pour la moitié de son prix. Ce smartphone Samsung sorti en Février 2022 vient d'être remplacé par le S23 sorti très récemment ce qui explique en partie cette baisse de prix. A 430€, le Samsung Galaxy S22 est un excellent rapport qualité-prix. Il profite d'un excellent écran AMOLED, de performances folles et de très bonnes capacités photos. Bref, c'est un smartphone haut de gamme qui offre de performances dignes de son rang. Rakuten propose 50% de réduction sur cet excellent smartphone, une offre complètement folle mais bien réelle.

Néanmoins, la version proposée par Rakuten est la version américaine du smartphone expédiée depuis la Chine. Cette version est compatible avec les opérateurs européens, pour plus d'informations, consultez notre guide à ce sujet. Le smartphone possède un puce différente mais aussi puissante que la version européenne.

Fiche technique du Samsung Galaxy S22 : Ses principaux atouts

Écran : 6,1" Dynamic AMOLED, 2400x1080, 120 Hz

: 6,1" Dynamic AMOLED, 2400x1080, 120 Hz Processeur : Exynos 2200 (EU) ou Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (USA)

: Exynos 2200 (EU) ou Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (USA) RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128/256 Go

: 128/256 Go Caméra : 50 MP + 12 MP + 10 MP / 10 MP frontal

: 50 MP + 12 MP + 10 MP / 10 MP frontal Batterie : 3700 mAh, charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W

: 3700 mAh, charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W Connectivité : 5G, Wi-Fi 6E, BT 5.2, NFC, USB-C

: 5G, Wi-Fi 6E, BT 5.2, NFC, USB-C Sécurité: Empreinte sous l'écran, IP68

Le Samsung Galaxy S22 profite d'une fiche technique digne d'un smartphone haut de gamme et reste très performant en 2023. Sa puissance et son écran en feront un smartphone parfait même pour des tâches lourdes. Il bénéficie également de très bons capteurs photos et d'une très bonne connectivité. On lui reprochera une batterie un peu légère, mais il arrive à tenir une journée entière en utilisation courante.

Promo Samsung Galaxy S22: 50% sur cet excellent haut de gamme chez Rakuten

Avec 50% de réduction, Rakuten propose le meilleur prix pour le Samsung Galaxy S22. Sorti au prix de 859€, il passe à seulement 424,52€. Avec le vendeur chenrontaoc, bénéficiez de 10€ de remise immédiate supplémentaire grâce au code CHE10200. Un excellent prix pour un smartphone récent et haut de gamme. Par contre, le délai de livraison peut-être long, mais pour un tel prix ça vaut le coût d'attendre !