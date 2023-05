Samsung Galaxy S23 Ultra : 350€ de réduction et 206€ remboursés - L'offre imbattable sur le roi des smartphones !

Une offre tout simplement incroyable sur le smartphone le plus performant du moment ! 350€ de réduction immédiate et 269€ de remise en bon d'achat sur un smartphone ultra premium et très récent, c'est le moment de craquer !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est considéré comme le meilleur smartphone du moment et c'est aussi l'un des smartphones qui profite de la meilleure offre des French Days ! Cet excellent smartphone possède le meilleur du savoir-faire de Samsung, un écran AMOLED de 6,8 pouces ultra lumineux et QHD+, la puce la plus puissante du marché, un capteur photo 200 Mpx et une excellente autonomie. Bref, le Samsung Galaxy S23 Ultra n'a pas de point faible, mais est sorti au prix exorbitant de 1419€. Mais aujourd'hui, il est possible de le trouver bien moins cher, grâce à cette excellente promotion sur Rakuten ! En effet, le S23 Ultra profite de 24% de réduction immédiate, ce qui fait passer son prix à seulement 1069€. De plus, grâce à l'offre French Days et au Club R, profitez de 206€ remboursés en bon d'achat. Idéal pour acheter un accessoire par la suite !

Samsung Galaxy S23 Ultra: Une fiche technique à toute épreuve

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 Go / 16 Go LPDDR5

: 12 Go / 16 Go LPDDR5 Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

: 256 Go / 512 Go / 1 To Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Le Samsung Galaxy S23 Ultra, possède la fiche technique de rêve pour un smartphone. Des capacités photos hors normes avec son capteur de 200 Mpx, des performances folles avec ses 12Go de RAM et sa puce surpuissante, un écran incroyable et lumineux de 6,8 pouces. Bref, il n'a pas de défaut si ce n'est son prix.

Promo Samsung Galaxy S23 Ultra : Pour les French Days, ce marchand casse complètement son prix !

350€ d'économies et 206€ de bon d'achat pour un smartphone ultra performant sorti il y a moins de 3 mois, il y a des offres qui ne se refusent pas ! Ne cherchez plus la meilleure offre du moment pour le S23 Ultra, elle est ici. Rakuten vous fait profiter de 24% de réduction et de centaines d'euros de bon d'achat grâce à son programme de fidélité, le Club R. L'inscription est gratuite et très avantageuse, alors n'hésitez pas à en profiter pour obtenir vos bons d'achats.