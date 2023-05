Il y aurait bien un Samsung Galaxy S23 FE 5G qui pourrait être proposé d’ici la fin de cette année

Samsung propose actuellement la série des Galaxy S23 et comme les précédentes séries haut de gamme, il se pourrait qu’ils soient prochainement rejoints par une version plus abordable, le Galaxy S23 FE 5G dont la rumeur laisse entendre qu’il sorte d’ici la fin de cette année.

Depuis quelques années maintenant, Samsung a pris l’habitude de présenter sa série haut de gamme et ensuite, quelques mois plus tard, de commercialiser un mobile dans la même veine qui est plus abordable, car l’objet de quelques compromis. Mais chaque année, on se demande si la marque va récidiver ou abandonner ce mobile estampillé FE pour Fan Edition et voulu pour être le mobile qui répond parfaitement aux attentes des utilisateurs. L’an passé, nous n’avons pas eu droit à un Galaxy S22 FE 5G. Une fois encore la question se pose cette année, plusieurs mois après la commercialisation des Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. Selon le site Sammobile.com, il semblerait qu’il y ait effectivement un Galaxy S23 FE 5G à venir dans d’ici la fin de l’année. Il succèderait à l'actuel Galaxy S21 FE 5G.

Un Galaxy S23 FE 5G commercialisé au cours du 4e trimestre 2023 ?

En effet, Sammobile soutient que la marque sud-coréenne prévoirait de lancer un mobile Galaxy S23 FE 5G. Le site affirme même qu’il serait commercialisé au cours du quatrième trimestre 2023. Techniquement, le mobile pourrait être doté d’un processeur Samsung Exynos 2200 sur tous les marchés. Rappelons que l’on trouve ce chipset au cœur des Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra version européenne et n’avait pas remporté les suffrages notamment à cause de performances qui n’étaient pas à la hauteur. Les États-Unis avaient eu droit, pour la série des Galaxy S22 à une puce Qualcomm Snapdragon, plus efficace.

Quelle fiche technique ?

Concernant le reste de la fiche technique, Sammobile pense savoir que l’appareil pourrait disposer d’un capteur photo principal de 50 mégapixels qui est proposé au dos des Galaxy S22 et Galaxy S23 (hors modèle Ultra qui embarque un capteur de 200 mégapixels pour la série S23 et de 108 mégapixels pour la série S22). La batterie aurait une capacité de 4500 mAh.

La puissance de charge supportée est encore inconnue, mais il serait très étonnant que Samsung révolutionne la chose proposant, actuellement des vitesses de charge parmi les plus faibles du marché, préférant privilégier la durée de vie de la batterie au détriment d’une charge rapide proposée par la concurrence. Il pourrait donc s’agir d’une charge à 25 watts, encore et, rappelons, sans fourniture du bloc d’alimentation dans la boîte de l’appareil.

Nous verrons dans les prochains mois si des informations concrètes arrivent à confirmer les dires du site Sammobile, jugé de confiance et sérieux dans ces publications.