French Days : deux forfaits illimités 20Go et 50Go dès 5,99 € et pas que la première année à ne pas manquer !

Le forfait illimité 20 Go de Cdiscount Mobile pour se faire plaisir et économiser !

Cdiscount Mobile propose ce forfait pas cher, 20 Go et sans engagement sur le réseau Bouygues Telecom ! Avec lui, pour seulement 5,99 € par mois vous avez donc accès à 20 Go de data en métropole, mais aussi à 10 Go supplémentaires depuis l'Europe et les DOM. Cette formule propose des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM.

Et ce forfait sans engagement est disponible sur le réseau 4G de Bouygues Telecom, pour profiter d'une connexion rapide et stable pour utiliser vos data où que vous soyez et naviguer sur Internet, regarder des vidéos et écouter de la musique en streaming ! 20 Go à seulement 5,99 € par mois, c’est une affaire ! Et pour les French Days, sur l’ensemble des forfaits Cdiscount Mobile, votre carte SIM est à 1 € au lieu de 10€ ! Une super promotion qui fera plaisir pour acquérir au meilleur prix votre nouveau forfait !

Un forfait exclusif 50 Go pour les French Days !

Profitez des French Days pour découvrir cette offre exclusive de Cdiscount Mobile à seulement 7,99 € par mois. Cette formule ne sera disponible que jusqu’au 9 mai 2023, c’est-à-dire pendant la durée des French Days. Cette formule sans engagement vous permet de bénéficier de 50 Go d'Internet en France métropolitaine, ainsi que 11 Go d'Internet depuis 8 destinations en Outre-mer, mais aussi 27 pays de l'Union européenne, mais aussi d’Europe continentale avec l’Islande, le Liechtenstein, et la Norvège. Les appels, SMS et MMS sont également illimités en France métropolitaine et depuis l'UE et les DOM. Et avec le réseau Bouygues Telecom, vous profitez d'une connexion 4G ultra performante, et sur l'ensemble de la carte hexagonale, pour rester connecté en permanence. Vous pouvez utiliser votre smartphone en toute liberté grâce à ce forfait économique, alors n'hésitez plus à le tester !