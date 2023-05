Super bon plan à ne pas manquer avec ces trois forfaits sans engagement et pas chers dès 3,99 € !

Vous cherchez des forfaits mobiles pas chers et sans engagement ? Nous vous présentons deux d'Auchan Telecom ! Avec des options allant de 5 Go à 110 Go, il y en a pour tous les goûts. Dès 3,99 € Auchan Telecom vous offre des formules adaptées à votre budget et à vos besoins. Nous vous disons tout !

5 Go vraiment pas cher pour ce forfait Auchan Telecom

Découvrez chez Auchan Télécom un forfait pas cher très économique pour seulement 3,99 € par mois ! Pour ce prix à toute épreuve, vous avez accès à 5Go de data 4G sur le réseau de Bouygues Telecom, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Union européenne et dans les DOM. Et ce n'est pas tout, vous accédez également à 5 Go d'Internet depuis l'Union européenne et les départements d'Outre-mer ! Cette offre est disponible directement en ligne et est sans engagement, vous pouvez donc changer de forfait à tout moment !

Ajuster son forfait sans engagement avec Auchan

Si vous cherchez un forfait sans engagement avec un plus grand volume de data pour le streaming vidéo et audio, jouer à l'extérieur ou voyager avec votre GPS, le forfait Auchan est fait pour vous ! Celui-ci est ajustable, vous pouvez avoir accès à partir de 70 Go et jusqu'à 110 Go. Cela fonctionne par paliers : avant 70 Go d’utilisé, vous payez seulement 8,99 €, puis 11,99 € pour une utilisation entre 70 et 90 Go et 14,99 € entre 90 et 110 Go. En plus des appels, SMS et MMS illimités en France, UE et DOM, vous profitez également de 18 Go de données depuis ces zones géographiques. Mais aussi, vous pouvez facilement conserver votre numéro de téléphone en utilisant votre code RIO lors de l’abonnement en ligne.

Un forfait 30 Go pour faire des économies !

Si vous recherchez un forfait mobile équilibré, offrant des données mobiles pour une utilisation occasionnelle en extérieur, Auchan Télécom a une formule intermédiaire qui pourrait répondre à vos besoins ! Pour seulement 6,99 € par mois, profitez d'un forfait sans engagement avec 30 Go de données 4G, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, dans les DOM et l'Union européenne.

De plus, cette offre vous permet de bénéficier également de 8 Go de données mobiles depuis l'Outre-mer et toute l'Union européenne, ce qui en fait l'une des meilleures formule de sa catégorie. Et bien sûr, comme pour les autres forfaits Auchan Télécom, cette formule est sans engagement, vous pouvez la résilier à tout moment après l'avoir testé, alors n'hésitez plus !