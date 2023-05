Google Pixel 6a : -30% avant la sortie du Pixel 7a, profitez de cette excellent rapport qualité-prix pour 322€ !

Amazon casse le prix du Google Pixel 6a a quelques jours de la présentation du Google Pixel 7a et ce n'est pas un hasard ! Alors que l'on entend de plus en plus de rumeurs sur la sortie prochaine du Google Pixel 7a, Amazon décide de baisser le prix de la génération précédente qui va se vendre comme des petits pains. En effet, le Pixel 6a a tout pour plaire. C'est l'un des meilleurs smartphones à moins de 350€, il est très performant surtout au niveau de la photographie. Sorti à 459€, Amazon passe ce smartphone Google à seulement 322€ actuellement, soit 30% de réduction, une très belle offre à ne pas louper !

Les principales caractéristiques du Google Pixel 6a

Écran : 6,1 Pouces AMOLED, 90Hz, Full HD+

: 6,1 Pouces AMOLED, 90Hz, Full HD+ Processeur : Google Tensor

: Google Tensor RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Capteur photo arrière : grand angle de 12,2 MP / ultra grand angle de 12 MP

: grand angle de 12,2 MP / ultra grand angle de 12 MP Photo avant : 8 MP

: 8 MP Vidéo : Filme en 4K 60 FPS

: Filme en 4K 60 FPS Batterie : 4306 mAh, charge rapide 18W

Le Google Pixel 6a possède une excellente fiche technique pour son prix. Des performances photos très intéressantes, une bonne puissance grâce à la puce Google Tensor et les 6Go de RAM. Bref, le Google Pixel 6a est pour son prix de sortie (459€), un excellent investissement. Aujourd'hui à 322€, c'est une affaire en or dans cette gamme de prix, alors foncez !

Promo Google Pixel 6a: La sortie du Pixel 7a fait baisser le prix de son prédécesseur et c'est tant mieux !

Google annonce vouloir augmenter ses prix. Le futur Pixel 7a qui devrait arriver très prochainement, sera à un prix plus élevé que le Pixel 6a à sa sortie. Amazon a bien compris qu'il y avait ici une opportunité pour écouler le Google Pixel 6a. Le marchand casse complètement le prix du Pixel 6a pour le faire passer à 322€ contre 459€ soit 30% de réduction, une excellente affaire à saisir immédiatement !