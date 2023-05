Dernières heures pour souscrire à ce super forfait mobile 80Go à 9.99€ par mois à vie sur le réseau Orange ou SFR

Vous cherchez un forfait mobile flexible et économique ? Il est encore temps de profiter de l'offre spéciale de YouPrice ! Jusqu'à ce soir minuit, bénéficiez d'un forfait mobile 80Go à seulement 9.99€ par mois, et ce, à vie, sans engagement, et avec la possibilité de choisir entre le réseau Orange et SFR. Et si vous souhaitez passer à la vitesse 5G, ajoutez seulement 5€ par mois à votre abonnement. Envie d'en savoir plus sur ce super bon plan, retrouvez tous les détails dans les lignes qui suivent !

Le forfait illimité 80Go à moins de 10€ sur le réseau Orange ou SFR vit ses dernières heures

La série limitée YouPrice lancée à l'occasion des French Days puis prolongée jusqu'au 15 mai inclus prend fin dans quelques heures. Cette offre mobile sans engagement est la formule parfaite pour bénéficier d'un forfait sans engagement avec un max de servies pour moins de 10€ sur le réseau Orange ou SFR. Cet abonnement de téléphone pas cher inclut en effet des appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe et DOM vers la métropole et ces mêmes zones citées. Et pour l'internet, vous disposez d'une enveloppe allant de 80Go à 100Go pour un prix maximum de 14.99€ par mois, avec la possibilité de connecter votre smartphone à Internet jusqu'à hauteur de 16Go par mois lors de vos voyages en UE et DOM.

La 5G accessible avec ce forfait connecté !

Vous voulez profiter de la technologie de connectivité mobile la plus rapide ? Vous pouvez passer à la vitesse 5G avec le forfait mobile de YouPrice. Pour seulement 5€ de plus par mois, vous pouvez accéder au réseau 5G, à condition d'avoir un smartphone 5G et d'être dans une zone couverte par la 5G. Ainsi, vous pouvez profiter d'un abonnement compatible avec la 5G pour seulement 14.99€ par mois. N'oubliez pas que cette promotion prend fin ce soir à minuit. Alors, ne manquez pas cette opportunité de souscrire à un forfait mobile avantageux et flexible avec YouPrice !