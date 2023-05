Google Pixel 7 Pro : Découvrez la promotion discrète d'Amazon, en marge de la sortie du Pixel 7a

Alors que tout le monde a les yeux rivés sur le Google Pixel 7a, Amazon en profite pour faire parler de lui et réduit le prix du Google Pixel 7 Pro. Le meilleur smartphone de Google est à un prix réduit, laissez-vous tenter par l'un des meilleurs photophones du marché !

Le Google Pixel 7 Pro est un smartphone haut de gamme sorti par Google en 2022. Meilleur photophone du marché après sa sortie, le Google Pixel 7 Pro a directement participé à la renommée de Google sur le marché du smartphone. Outre ses excellentes capacités photos, le Pixel 7 Pro est un smartphone puissant, endurant et doté d'un très bon écran OLED QHD+. Pas vraiment de défauts en apparence et un prix contenu, le Pixel 7 Pro est un très bon smartphone haut de gamme qui offre un excellent rapport qualité-prix sur ce segment de marché. Sorti au prix de 899€, le Pixel 7 Pro est à 769€ chez Amazon, soit 14% de réduction. De plus, avec Amazon, vous pouvez faire reprendre votre smartphone afin d'économiser encore sur le prix de votre smartphone !

Google Pixel 7 Pro : Un excellent smartphone pour la photo et plus encore !

Écran : Écran OLED de 6,7 pouces, résolution Quad HD+

: Écran OLED de 6,7 pouces, résolution Quad HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : 128 Go / 256 Go / 512 Go

: 128 Go / 256 Go / 512 Go Caméra principale : Triple capteur, 50 MP (grand angle), 12 MP ( Ultra grand angle), 48 MP (téléobjectif)

: Triple capteur, 50 MP (grand angle), 12 MP ( Ultra grand angle), 48 MP (téléobjectif) Caméra frontale : 10.8 mégapixels

: 10.8 mégapixels Batterie : 5000 mAh recharge rapide 30W, charge sans fil 23W

Évidemment, la photo est LE point fort du Google Pixel 7 Pro, mais il ne s'arrête pas là. Sa fiche technique est tout simplement impressionnante. 12Go de RAM, une puce puissante, une autonomie record de 72h en mode économie d'énergie, bref, ce smartphone est une vraie réussite. Si on doit chercher la petite bête, on peut noter la vitesse de charge qui est assez lente. Mais bon puisque vous rechargez votre smartphone la nuit, pas de problème non ?

Promo Google Pixel 7 Pro : Amazon baisse son prix alors que tout le monde à les yeux rivés sur le Pixel 7a

En toute discrétion, Amazon baisse le prix du Google Pixel 7 Pro de 14% alors que tout le monde ne parle que du Pixel 7a qui vient de sortir. Si vous recherchez la performance, c'est vraiment vers le Pixel 7 Pro qu'il faut se tourner et vous ne serez pas déçu ! C'est clairement l'un des meilleurs smartphones de 2022. Alors sautez vite sur cette occasion pour le procurer pour un prix réduit !