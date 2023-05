La fonction Ultra HDR prévue avec Android 14 limitée à certains mobiles et quelques Samsung Galaxy

Le 10 mai dernier, Google a organisé sa conférence annuelle Google I/O afin de présenter les dernières avancées sur le développement de la prochaine version d’Android et en a profité pour dévoiler le Pixel 7a, un smartphone de milieu de gamme qui peut se recharger sans fil et embarque la puce Tensor G2 ainsi que le premier smartphone pliant de la marque Google Pixel Fold (malheureusement pas disponible en France). Android 14 a donc été à l’honneur pendant cette conférence et il a notamment été question des nouvelles fonctionnalités du système pour les smartphones. Ainsi, Android 14 sera capable de prendre en charge les images HDR en lecture. Cela permettra d’obtenir des images plus réalistes grâce à une meilleure luminosité, un meilleur contraste et une plus large plage dynamique de couleurs.

Ce format s’appellera Ultra HDR et sera rétro-compatible avec les contenus JPEG, selon Google. Les photos prises avec ce format seront enregistrées en 10 bits HDR et pourront être visionnées en l’état sur les smartphones compatibles fonctionnant sous Android 14. Le géant américain a même précisé que l’application Google Photos supportera le format Ultra HDR pour l’affichage, la sauvegarde, l’édition, le partage ainsi que le téléchargement.

Quels smartphones pourront profiter du format Ultra HDR ?

Reste à savoir quels seront les smartphones qui pourront profiter de ce nouveau format prometteur. On s’en doutait mais l’un des modérateurs du forum de Samsung, section appareil photo a indiqué que la fonction Ultra HDR d’Android 14 n’est pas seulement une fonction de l’appareil photo mais qu’elle nécessite aussi un dispositif adapté pour prendre en charge ce format. Actuellement, la plupart des capteurs des smartphones sont capables de capturer des images HDR mais de nombreux autres ne le peuvent pas. Etant donné que cela nécessite un certain suivi dans le flux pour ne pas perdre d’informations, il est raisonnable de penser que seuls les modèles de milieu et haut de gamme seront concernés.

Du côté des mobiles de la marque Samsung, cela signifierait que seulement certains mobiles de la série A pourront en profiter et que les plus récents des séries S et Z disposant d’écrans capables d’afficher des contenus HDR pourront en bénéficier. Pour le moment, Samsung n’a pas précisé quels seront exactement les modèles pouvant exploiter le format Ultra HDR. Cela devrait être fait dans les prochains mois. Un peu plus tard dans l’année, Samsung doit présenter la nouvelle version de son interface One UI 6.0 et il en sera peut-être question à ce moment.