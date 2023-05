Xiaomi 13 Lite : Déjà 100€ de réduction sur cet excellent rapport qualité-prix !

Le Xiaomi 13 Lite est sorti en Février 2023 et est la version allégée du Xiaomi 13, flagship de Xiaomi. Allégé dans tous les sens du terme. C'est un smartphone léger (171g) mais aussi doté de capacités plus faible que le Xiaomi 13. En même temps, il vaut moitié moins cher également ! Sorti à 499€, contre 999€ pour le Xiaomi 13. Il n'en reste pas moins un excellent smartphone avec de bons avantages en termes de design, d'écran et de photographie. En effet, le Xiaomi 12 Lite bénéficie d'un excellent écran AMOLED FULL HD+ de 6,5 Pouces et d'un triple capteur photo arrière très polyvalent. Il est actuellement à 399€ sur Rakuten, un excellent prix pour un smartphone aussi récent et performant !

Le look du Xiaomi 13 Lite

Le 13 Lite se décline en trois coloris différents : Noir, bleu et rose. Il a un poids de 171 g et a pour dimensions 159,2 x 72,7 x 7,23 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il ne craint pas la poussière et peut résister à l'eau. D'un point de vue de la connectique, il inclut un port USB Type-C 2.0. Le mobile peut embarquer les cartes nano SIM. Le smartphone 13 Lite est doté d'un écran AMOLED de 6,55 pouces de diagonale, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Que nous offre ce 13 Lite côté photos ?

Concernant la photographie, le 13 Lite intègre quatre objectifs, trois modules arrière et un à l'avant pour capturer des selfies réussis. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière propose 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière possède pour sa part une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant propose, lui, une résolution de 32 Mpx. Un stabilisateur électronique vous assurera de belles photos. Le 13 Lite vous permettra aussi de filmer ou éditer des clips vidéo en 4k.

Quelles performances et quelle autonomie pour ce Xiaomi

Au niveau des performances, l'appareil opte pour la puce Snapdragon 7 Gen 1, épaulée par une RAM de 8 Go. Ce SoC possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Ce SoC est par ailleurs équipé d'une puce graphique Adreno 644. Du côté connectivité et réseau, l'appareil intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). Android 12 est installé sur le portable. Pour charger votre portable à tout moment, tirez parti de la charge rapide 67 W. Côté endurance, il embarque une batterie de 4 500 mAh de capacité.