Xiaomi 13 : Le dernier haut de gamme de Xiaomi profite déjà de 20% de réduction, il est à moins de 800€ !

Lancé il y a quelques mois, le Xiaomi 13 est le meilleur smartphone de Xiaomi actuellement (avec sa version pro). Il profite d'une fiche technique incroyable, un écran OLED de très haute qualité avec des bords extra-fins pour une expérience immersive. Rafraichi à 120Hz et ultra lumineux, c'est un écran très haut de gamme. Côté puissance, le Xiaomi 13 est équipé de la puce la plus performante du moment, la Snapdragon 8 Gen 2. Mais c'est surtout la configuration photo qui fait passer Xiaomi dans une nouvelle ère grâce à sa collaboration avec LEICA. Vous l'aurez compris, le Xiaomi 13 est clairement exceptionnel et son prix aujourd'hui l'est tout autant ! Sorti au prix de 999€, il passe à 799€ chez Amazon. 20% de promotion pour un smartphone aussi performant et récent, c'est clairement du jamais-vu. Alors profitez-vite de cette offre avant qu'il ne soit trop tard !

Fiche technique du Xiaomi 13 : Hors-norme !

écran : Écran OLED de 6,36 pouces avec résolution 1080x 2400 pixels

: Écran OLED de 6,36 pouces avec résolution 1080x 2400 pixels Processeur : Processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Appareil photo arrière LEICA: Configuration de caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 54 MP, ultra grand-angle 12 MP, Téléobjectif 10 MP, filme en 8K

LEICA: Configuration de caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 54 MP, ultra grand-angle 12 MP, Téléobjectif 10 MP, filme en 8K Appareil photo avant LEICA: 13 MP

LEICA: 13 MP Batterie : 4500 mAh avec charge rapide 67W

Les principaux points forts du Xiaomi 13 sont : un écran OLED ultra lumineux et performant avec des bords fins pour une expérience immersive incroyable, un appareil photo polyvalent et performant développé avec LEICA, leader du marché des capteurs photos, des performances folles avec la puce 8 Gen 2 de Snapdragon. Il profite également d'une très bonne autonomie et de la charge rapide. Rien à redire, c'est un smartphone haut de gamme performant à un prix plus faible que les derniers iPhone 14 ou Samsung Galaxy S23.

Promo Xiaomi 13 : Amazon casse le prix du Xiaomi 13 peu de temps après sa sortie

200€ d'économies sur le Xiaomi 13 c'est du jamais-vu. 200€ sur un smartphone haut de gamme, performant, moins de 6 mois après sa sortie, c'est du jamais-vu également. Voilà pourquoi cette offre est incroyable et pourquoi les stocks descendent si vite ! La version noire du Xiaomi 13 passe de 999€ à seulement 799€ ! Il reste peu d'articles en stock à moins de 800€ donc n'hésitez pas si vous avez un coup de coeur sur ce smartphone ! Pour les retardataires, la couleur blanche est disponible à 809€ au lieu de 999€, toujours une excellente offre !