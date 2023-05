Ce forfait mobile 100 Go est en promo à 9,99 € sans engagement et sans condition de durée

Avec Syma Mobile, vous pouvez vous offrir un nouveau, forfait mobile sans engagement et à prix canon. Pour moins de 10 €/mois, ce MVNO vous offre en effet un maxi forfait, avec une belle enveloppe de data web, ainsi que plusieurs services de téléphonie mobile. Besoin d’en savoir plus sur cette offre avant de souscrire ? On vous dit tout dans la suite de cet article.

100 Go /mois en haut débit

Avec cette nouvelle version de son forfait mobile Le Neuf, Syma Mobile vous offre chaque mois, une grosse enveloppe de 100 Go pour répondre à tous vos besoins en connexion internet. Cette dotation peut être utilisée dans toute la France métropolitaine via les installations 4G et 4G+ de l’opérateur SFR. Vous pouvez ainsi profiter d’un débit théorique pouvant atteindre 150 Mb/s en 4G et 593 Mb/s en 4G+. De quoi streamer et télécharger vos contenus favoris à pleine vitesse. Notez qu’avec ce forfait mobile; Syma vous évite par ailleurs les excédents de facturation en bloquant l’accès internet dès que les 100 Go sont consommés. Pas de mauvaise surprise !



La téléphonie illimitée pour garder le contact

Bien entendu, ce forfait mobile prend également en compte vos appels et SMS depuis votre mobile afin de vous permettre de communiquer sans vous ruiner. A cet effet, il inclut, en illimité depuis la France métropolitaine :

Les appels vers les numéros (fixes et mobiles) de tous les réseaux de France (métropole + DOM) ;

Les SMS/MMS vers les numéros mobiles de France métropolitaine, tous réseaux confondus ;

Les appels vers les numéros mobiles de tous les pays de l’UE, ainsi que vers les numéros fixes de 100 différentes destinations à l’étranger (incluant les pays de l’UE).

Egalement avec vous pendant les voyages !

Que ce vous partiez en vacances ou pour affaires, vous pouvez continuer à profiter de votre forfait Syma Mobile même lors de vos voyages au sein de l’UE ou dans les DOM. Depuis ces zones, vous bénéficiez en effet de :

10 Go/mois (déduits des 100 Go) ;

L’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers les numéros (fixes et mobiles) de ces zones, ainsi que vers les fixes et mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine.

Un forfait à prix fixe et sans engagement

Le forfait mobile Le Neuf de Syma Mobile, avec tous les services décrits ci-dessus est facturé à seulement 9,99 €/mois, sans changement de tarif par la suite. En d’autres termes, ce tarif reste fixe, même deux ou trois ans après la souscription.

De plus, il s’agit d’une offre sans engagement. Cela signifie que vous conservez la liberté de résilier à tout moment sans avoir à payer de frais de résiliation.

Précisons que cette offre est réservée uniquement aux nouveaux abonnés Syma Mobile.

Récapitulatif du forfait mobile Le Neuf de Syma Mobile :

100 Go/mois en haut débit via SFR en France métropolitaine, dont 10 Go/mois disponibles en UE et dans les DOM ;

Les appels, SMS/MMS illimités en France, ainsi que depuis l’UE et les DOM ;

Les appels illimités vers les mobiles UE et vers les fixes de 100 destinations, depuis la France métropolitaine ;

Prix : 9,99 €/mois, même après un an

Forfait sans engagement

