Nouvelles promos Sosh : les forfaits illimités 1 Go à 7.99 € ou 130 Go à 15.99 € sur le réseau Orange !

Ça y est, vous avez décidé de franchir le pas et de changer de forfait pour votre téléphone. Cela tombe juste au bon moment pour profiter de ces deux séries spéciales à prix cassées chez Sosh avec 1 ou 130 Go, de quoi faire plaisir à tous et au meilleur prix ! Nous vous disons tout sur ces deux super promos qui devraient réussir à vous convaincre.

130 Go pour un forfait illimité avec un max de data !

Si vous êtes un utilisateur gourmand en données mobiles, le forfait pas cher de Sosh avec 130 Go est désormais à 15,99 € ! C’est probablement une très bonne occasion pour souscrire à l’un des meilleurs forfaits du marché dans cette catégorie. Valable pour toute nouvelle souscription, ce forfait pas cher vous donne accès à une super enveloppe web de 130 Go à utiliser en France, ainsi qu’à 20 Go à dépenser sans compter en Europe et dans les départements d’outre-mer. Bien sûr, avec Sosh, vous profitez du réseau Orange, LE réseau numéro 1 en France. Mais ce n’est pas tout car vous aurez aussi accès à des appels, SMS et MMS en illimité ! Avec Sosh, vous profitez de votre nouveau forfait avec une carte SIM ou eSIM tout en conservant votre numéro de téléphone !

Un forfait pas cher 1 Go pour faire le plein d'économies

Si au contraire, vous avez uniquement besoin de communiquer, que ce soit pour vous, ou pour vos enfants, Sosh met à votre disposition son offre avec 1 Go et des appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe (hors Suisse et Andorre) ! Une formule qui est donc extrêmement complète pour communiquer partout, en voyage ou depuis chez vous. Comme pour son grand frère, vous pouvez choisir entre une carte SIM et eSIM et vous garder également votre numéro de mobile. Et en plus, votre forfait est sans engagement, ce qui veut dire que vous pouvez le tester et le résilier à tout moment ! Alors, n'hésitez plus pour le tester, car il s'agit d'un très bon forfait.