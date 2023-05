Le Nothing phone (2) sera lancé en juillet et aura une batterie plus grosse que son prédécesseur

Le co-fondateur de la marque Nothing, Carl Pei a officiellement confirmé le lancement du Nothing phone (2) en juillet, a précisé les raisons du choix du chipset et a donné la capacité de la batterie qui sera plus importante que l’actuel Nothing phone (1).

Lors du MWC 2023 à Barcelone, Carl Pei s’était invité sur le stand du géant américain Qualcomm pour annoncer que son prochain smartphone, le Nothing phone (2) serait doté d’un chipset Snapdragon 8, sans plus de précision, à l’époque. Depuis, l’intéressé a précisé qu’il s’agissait bien d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il a expliqué, lors d’une interview accordé à Forbes, que ce chipset était déjà largement optimisé ayant reçu plusieurs mises à jour. Pour la marque, il s’agit de proposer aux utilisateurs la meilleure expérience possible par rapport aux performances brutes. En outre, ce Soc permet également d’avoir des coûts de fabrication plus raisonnables qu’avec le chipset le plus performant du moment pour les mobiles sous Android, le Snapdragon 8 Gen 2.

Un lancement prévu courant juillet avec une batterie de 4700 mAh

Dans l’interview, Carl Pei confirme bien que le Nothing phone (2) sera lancé courant juillet, sans préciser la date exacte. Il a également ajouté que l’appareil serait doté d’une batterie ayant une capacité supérieure au modèle actuel. Celui-ci propose une capacité de 4500 mAh et le Nothing phone (2) aura une batterie de 4700 mAh, ce qui devrait, vu les optimisations du chipset, lui permettre de proposer une très belle autonomie.

Sinon, plusieurs rumeurs font état de la présence de 12 Go de mémoire vive ainsi que d’une capacité de stockage de 256 Go. Le mobile devrait fonctionner sous Android 13. Il disposerait d’un écran AMOLED à 120 Hz ayant une définition FHD+ soit 1080x2400 pixels. Il ne reste donc plus beaucoup de temps à patienter avant de connaître au moins la date de présentation de l’appareil où l’intégralité de sa fiche technique et son design seront révélés.