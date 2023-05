Samsung Galaxy A23 5G: Cet excellent rapport qualité-prix est à 222€ chez Amazon !

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone abordable et performant, alors le Samsung Galaxy A23 5G est probablement fait pour vous ! Ce smartphone Samsung est l'un des meilleurs smartphones 5G à moins de 250€. Il possède d'assez bonnes performances, un écran 120Hz très fluide, de bonnes capacités photo grâce à son capteur 50 MP et une superbe autonomie ! Bref, un très bon smartphone agréable au quotidien et idéal pour ceux ou celles( on pense à la fête des mères ce week-end !) qui utilisent leur smartphone de manière peu soutenue. Actuellement Amazon propose ce très bon smartphone pour seulement 222€ contre 329€, un excellent prix pour le Galaxy A23 5G !

Fiche technique Samsung Galaxy A23 5G : 5G abordable, mais pas seulement...

Écran : 6,6 pouces LCD, résolution de 2400 x 1080 pixels

: 6,6 pouces LCD, résolution de 2400 x 1080 pixels Processeur : Qualcomm Snapdragon 695

: Qualcomm Snapdragon 695 Mémoire vive (RAM) : 4 Go

: 4 Go Stockage interne : 64 Go / 128 Go, extensible via microSD (jusqu'à 1 To)

: 64 Go / 128 Go, extensible via microSD (jusqu'à 1 To) Caméra arrière : Quadruple capteur - Principal : 50 MP, f/1.8 - Ultra grand-angle : 5 MP, f/2.2 - Macro : 2 MP, f/2.4 - Profondeur : 2 MP, f/2.4

: Quadruple capteur - Principal : 50 MP, f/1.8 - Ultra grand-angle : 5 MP, f/2.2 - Macro : 2 MP, f/2.4 - Profondeur : 2 MP, f/2.4 Caméra avant : 8 MP, f/2.2

: 8 MP, f/2.2 Batterie: 5 000 mAh avec charge rapide 15W

Le Samsung Galaxy A23 5G est un smartphone assez puissant et doté d'un bon équipement photo et d'une bonne batterie. Son écran LCD offre une bonne fluidité et est assez grand, mais ce n'est pas le principal point fort de ce smartphone. Mais dans cette gamme de prix, difficile de faire mieux que ce Samsung !

Promo Samsung Galaxy A23 5G : Amazon le passe à 222€ !

Cet excellent smartphone 5G est à seulement 222€ chez Amazon, un très bon prix pour ce smartphone sorti à 329€ ! Profitez de cette offre pour vous offre le Samsung Galaxy A23 5G au prix le plus bas du marché actuellement !