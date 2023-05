Google Pixel 7 Pro : Une offre irrésistible à 717€ ! Profitez de ce prix incroyable pour obtenir le meilleur smartphone de Google !

Le Google Pixel 7 Pro est un smartphone haut de gamme. Sorti par Google en 2022, ce smartphone est actuellement ce que Google fait de mieux ! Il est équipé de la nouvelle puce Tensor G2 ! Cette puce est très puissante et offre une fluidité et des performances hors normes ! Son écran OLED de 3120x1440 pixels est un vrai bijou technologique ! C'est un vrai confort pour les yeux et vous ne pourrez plus vous en passer ! Pour finir, il est également très bon en termes de photographie. Il possède de très bons capteurs photos qui lui permettent dans toutes les situations d'excellé ! N'hésitez plus, profiter de cette offre pour seulement 717€ au lieu de 899€ !

Les caractéristiques impressionnantes du Google Pixel 7 Pro

Écran : OLED 120hz, de 6,7 pouces avec résolution WQHD+

OLED 120hz, de 6,7 pouces avec résolution WQHD+ Processeur : Google Tensor G2

Google Tensor G2 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage interne : 128go, 256go, 512Go

128go, 256go, 512Go Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra avant : 10 MP

10 MP Batterie : 5000 mAh avec recharge sans fil et charge rapide

Les caractéristiques du Google Pixel 7 Pro sont impressionnantes. Principalement grâce à la puce Google Tensor G2. Cette nouvelle puce permet au smartphone d'être performant et également de pouvoir tenir dans le temps. Vous pourrez effectivement garder votre smartphone plusieurs années. Le Pixel 7 Pro est aussi très bon en termes de photographie. Son capteur principal de 50 MP permet de faire des photos de très bonnes qualités, avec une netteté et des couleurs très réaliste. Les photos sont très bonnes de jour comme de nuit. Il est équipé également d'un très belle écran avec une qualité irréprochable. Ce smartphone possède également la recharge sans fil et la charge rapide. Ce qui vous permet de recharger votre smartphone de 0% à 50% en seulement 30 min !

La promotion du Google Pixel 7 Pro sur Rakuten

Le Google Pixel 7 Pro ne reçoit pas souvent de promotion, car c'est un smartphone très vendu. Pouvoir bénéficier d'une promotion + d'un coupon de réduction de 40€ avec le code RAKUTEN40 + un autre coupon de réduction de 10€ avec le code FLY10300 est une offre à ne pas manquer ! Si vous souhaitez revendre votre ancien smartphone,vous pouvez le faire sur Rakuten. Il vous suffit de suivre les instructions sur la page du Google Pixel 7 Pro sur Rakuten.