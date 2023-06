Samsung Galaxy M13 : Un rapport qualité-prix imbattable à seulement 144€ ! Découvrez ce smartphone polyvalent et abordable !

Le Samsung Galaxy M13 est sorti en 2022. C'est un smartphone polyvalent ayant pour but de satisfaire un public qui utilise peu son smartphone au quotidien. Il convient également aux personnes qui cherche un smartphone pas cher pour un adolescent, etc. Il permet de s'offrir un smartphone Samsung ayant des performances correctes et une bonne qualité photos. En effet, il est équipé d'un capteur photo de 50 Mégapixels, ce qui est énorme pour un smartphone à ce prix ! N’hésitez plus venez profiter de ce smartphone à seulement 144€ sur Amazon !

Les caractéristiques principales du Samsung Galaxy M13

Écran : LCD de 6,6 pouces

LCD de 6,6 pouces Processeur : Samsung Exynos 850

Samsung Exynos 850 RAM : 4 Go

: 4 Go Stockage interne : 64 Go, 128 Go

64 Go, 128 Go Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra avant : 8 MP

8 MP Batterie : 5000 mAh

Les caractéristiques du Samsung Galaxy M13 sont correctes. Il possède un grand écran, un processeur qui permet d'effectuer toutes les tâches du quotidien facilement. Son principal atout est sa caméra principale qui est vraiment bonne pour le prix ! Pouvoir retrouver une caméra de 50 MP sur un smartphone à moins de 150€ est un réel avantage. Vous pourrez faire de belles photos avec de bonnes couleurs. De plus, ce smartphone possède la 5G ! Pour finir, le Samsung Galaxy M13 possède une batterie de 5000 mAh. Celle-ci lui permet de tenir plus d'une journée en utilisation normale.

La promotion du Samsung Galaxy M13 sur Amazon

Ce smartphone entré de gamme, reçoit régulièrement de petites promotions. Cependant, il est rare de pouvoir le retrouver à moins de 150€ surtout 1 an après sa sortie. De plus, vous pouvez faire reprendre votre ancien smartphone pour bénéficier d'une réduction supplémentaire. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur la page du Samsung Galaxy M13 sur Amazon.