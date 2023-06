SOSH dévoile son forfait 5G tant attendu : une expérience haut de gamme à petit prix sur le réseau Orange !

Le nouveau forfait 5G est arrivé chez SOSH !

Après une longue attente, SOSH répond enfin aux demandes de ses utilisateurs en lançant son tout premier forfait 5G. Disponible dès le 1er juin, cet abonnement mobile offre une expérience mobile haut de gamme grâce à la puissance du réseau Orange. Proposé au prix de 20.99€, le forfait 5G de SOSH offre une connexion ultra-rapide et fiable pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs en matière de streaming, de jeux en ligne et de téléchargements rapides. Avec 140 Go de données en France sur le réseau 5G et 25 Go depuis l'UE et les DOM, les abonnés pourront profiter pleinement de tous les avantages de la 5G, où qu'ils se trouvent. De plus, les appels, SMS et MMS sont illimités, permettant ainsi de rester connecté en toute simplicité.

Des tarifs exclusifs sur les Smartphones 5G pour accompagner le lancement

Pour accompagner l'arrivée de la 5G, SOSH propose des tarifs exclusifs sur une sélection de Smartphones 5G du 1er au 20 juin. C'est l'occasion idéale pour les abonnés de se procurer un appareil compatible avec cette technologie de pointe et de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités offertes par la 5G. Avec des offres attractives sur les meilleurs modèles du marché, SOSH permet à ses utilisateurs de bénéficier d'une expérience mobile complète et performante.

Vous pouvez par exemple vous procurer l'excellent Xiaomi 12T au prix de 399€ au lieu de 649€ grâce à la remise immédiate de 250€ ou encore le nouveau Google Pixel 7a à 449€ au lieu de 509€. Pour les plus petits budgets, le galaxy A14 5G est en promo sous la barre des 200€ jusqu'au 20 juin inclus et dans la limite des stocks disponibles.

