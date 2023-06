Samsung Galaxy S23 FE, les dernières rumeurs font état de la présence seule d’un chipset Exynos 2200

Il semble bien que le smartphone Samsung Galaxy S23 FE soit prochainement annoncé par la marque. Après plusieurs mois d’incertitude sur sa commercialisation, l’appareil pourrait être proposé d’ici quelques mois sur la plupart des marchés. Il viendra compléter la série des Galaxy S23 avec les modèles Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra, la version la plus haut de gamme. Il vient succéder au Galaxy S21 FE. Il a été pressenti avec deux processeurs, selon les pays. Certaines personnes pensaient qu’il serait équipé d’un chipset Samsung mais qu’une autre version pourrait profiter d’un Soc MediaTek ou Qualcomm, certainement le modèle Snapdragon 8+ Gen 1. Or, selon les dernières rumeurs, il semble que la première option ait été privilégiée.

Le Galaxy S23 FE avec un Soc Samsung

Le smartphone Galaxy S23 FE aurait donc un processeur Samsung Exynos 2200, selon @Tech_Reve, une personne bien renseignée qui a publié un message dans ce sens sur le réseau social Twitter. Le choix du fabricant pour un Soc maison lui permet d’avoir des coûts maîtrisés et donc d’assurer une certaine rentabilité. Toutefois, les performances du chipset ne sont pas les mêmes que celui du Soc Qualcomm, plus performant, ce qui pourrait aussi impacter les ventes si le public visé ne trouve pas satisfaction. Rappelons que ce chipset Samsung Exynos 2200 est intégré sur les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra vendus en Europe.

Pour les autres caractéristiques techniques, il se dit que le mobile pourrait profiter de 6 ou 8 Go de mémoire vive au format LPDDR5 avec des options de stockage de 128 ou 256 Go. Il embarquerait un capteur photo principal de 50 mégapixels qui serait accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif 3x depuis 8 mégapixels.

Le smartphone Samsung Galaxy S23 FE porte le numéro de modèle SM-S711B. Il pourrait apparaitre dans les listes de certification de différents organismes, avant sa sortie. Celle-ci n’est pas attendue avant les derniers mois de l’année. Certains pensent même qu’il pourrait être annoncé en début de prochaine. D’ici là, Samsung va se concentrer sur la commercialisation des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Flip5, qui seraient annoncés fin juillet.