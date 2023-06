Samsung Galaxy S23 Ultra : Le Roi des smartphones passe à moins de 1000€ chez ce marchand, 30% de réduction !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est considéré comme étant le roi des smartphones en 2023. Il affiche des performances incroyables dans toutes les catégories et aujourd'hui, son prix fait parler de lui ! Il passe sous la barre des 1000€ chez ce marchand.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un smartphone (ultra) haut de gamme sorti en début d'année 2023 par Samsung. C'est clairement l'un des meilleurs smartphones de l'année. Il possède des capacités impressionnantes en termes de puissance, de photographie, il est équipé d'un écran incroyable et possède une très bonne autonomie. En même temps, vu le prix affiché à sa sortie, on en attendait pas moins de lui ! Sorti à 1419€, ce smartphone passe déjà sous la barre des 1000€ grâce à une promotion chez ce vendeur noté 4,6/5 sur Rakuten ! Profitez vite, du meilleur smartphone de l'année pour un prix encore jamais atteint.

Samsung Galaxy S23 Ultra : Le Roi des smarpthones

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 Go / 16 Go LPDDR5

: 12 Go / 16 Go LPDDR5 Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

: 256 Go / 512 Go / 1 To Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Un écran immense, le processeur le plus puissant, des capteurs photos d'une immense qualité, une batterie impressionnante... Que dire de plus ? C'est le smartphone le plus complet du moment. Vous pouvez jouer à des jeux très exigeants avec une qualité vidéo incroyable sans aucun soucis, tout en prenant des photos d'une qualité impressionnante sans recharger votre smartphone durant toute la journée, le S23 Ultra est vraiment impressionnant.

Promo Samsung Galaxy S23 Ultra : Plus de 400€ d'économies sur le S23 Ultra, 4 mois après sa sortie

Le voir à un prix si bas, peu de temps après sa sortie c'est clairement exceptionnel. Profitez vite de cette offre impressionnante de Rakuten qui casse complètement le prix du Samsung Galaxy S23 Ultra peu de temps après sa sortie. Son prix passe de 1419€ à moins de 1000€ seulement 4 mois après sa sortie, c'est du jamais-vu !