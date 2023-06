Alerte bon plan : maxi forfaits boostés et smartphones SAMSUNG à prix cassés chez SFR

Plus de datas pour un été de folie !

Du 6 au 12 juin 2023 (inclus), deux maxi forfaits mobile de SFR prennent du volume. Pour les mêmes prix que ceux affichés jusque-là, les forfaits 150 Go et 210 Go passent en effet respectivement à 210 Go et 240 Go de data. En d’autres termes, pour 31,99 €/mois (pendant les 12 premiers mois, puis 44,99 €/mois), vous pourrez profiter d’une enveloppe web de 210 Go/mois, dont 100 Go utilisables pendant vos séjours dans les pays de l’UE et dans les DOM. De quoi partir en vacances en toute sérénité et en gardant le contact avec vos proches. Bien entendu, les services de téléphonie illimitée sont également inclus à ce forfait boosté. Vous pourrez donc appeler et envoyer des messages en illimité à vos proches en y souscrivant.



Pour ce qui est du second forfait, il passe donc de 210 à 240 Go pour le tarif de 51,99 €/mois (la première année). Il inclut, lui aussi une enveloppe web conséquente pour vos séjours à l’étranger, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités, aussi bien en France que depuis certaines destinations à l’étranger..

De grosses réductions et des avantages exceptionnels sur les prix de smartphones SAMSUNG

SFR profite de cette promo pour vous donner également la possibilité de vous offrir un nouveau smartphone SAMSUNG à prix complètement cassé. En partenariat avec la célèbre marque sud-coréenne, l’opérateur offre en effet des remises immédiates, une offre de remboursement, ainsi que des facilités de paiement sur plusieurs modèles.

Pour les fans de smartphones pliants, le Galaxy Z Flip 4 est notamment accessible à partir de 1 € à l’achat avec de petites mensualités sur 24 mois ! C’est une occasion en or de s’offrir ce super smartphone Premium sans se ruiner.

De même, si vous souhaitez vous offrir l’un des modèles de la dernière série des Galaxy S23 (S23 standard, S23+ et S23 Ultra), c’est le moment ou jamais. Ces trois smartphones haut de gamme seront, eux aussi, accessibles dès 1 € à l’achat à condition de les associer au forfait 210 Go de SFR en promo.

Notez que le Samsung Galaxy A54 profite, lui aussi de cette promotion. Vous pouvez donc vous offrir ce beau smartphone pour presque rien jusqu’au 12 juin prochain.

Précisons que les forfaits SFR concernés sont commercialisés avec 24 mois d’engagement. Ils incluent par ailleurs plusieurs avantages spéciaux comme une seconde carte SIM supplémentaire et le remplacement de votre portable en cas de perte, de vol ou de casse, entre autres.