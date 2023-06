Samsung Galaxy A14 : Un smartphone abordable offrant des fonctionnalités polyvalentes

Le Samsung Galaxy A14 5G est un des derniers smartphones sortie par Samsung. C'est un smartphone d'entrée de gamme. Il est polyvalent, puissant, prend de bonnes photos. C'est tout ce qu'on demande d'un smartphone de cette gamme ! Le Samsung Galaxy A14 5G possède également un grand écran qui vous permettra de profiter pleinement de l'expérience Samsung ! De plus, il est équipé d'une grande batterie ! Que demander de plus ? Sorti au prix de 249€ pouvoir le retrouver à seulement 189€ chez Cdiscount est une offre à ne pas manquer !

Les caractéristiques principales du Samsung Galaxy A14 5G

Écran : Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : DImensity 700

Mémoire : 4 ou 6 Go de RAM

de RAM Stockage : Capacité de stockage de 64 ou 128 Go (extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD)

ou (extensible jusqu'à avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

avec un capteur principal de 50 , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G , Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 15W

Le Samsung Galaxy A14 5G est équipé du processeur DImensity 700, il est puissant et garantit une expérience fluide et réactive. En ce qui concerne l'affichage, le Samsung Galaxy A14 5G propose un écran de qualité avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela signifie que vous bénéficiez d'une bonne fluidité lors de la navigation, du défilement et de la lecture de vidéos. Les images sont nettes et les mouvements sont plus réactifs, ce qui améliore considérablement l'expérience visuelle globale. La batterie du Samsung Galaxy A14 5G est également impressionnante. Avec une capacité suffisamment grande pour alimenter une journée complète d'utilisation intensive, vous n'aurez pas à vous soucier de manquer de batterie en cours de journée. De plus, il est compatible avec la charge rapide. Pour finir, la caméra principale de 50 MP du Samsung Galaxy A14 5G capture des images d'une bonne qualité avec une netteté et de bonnes couleurs.

La promotion du Samsung Galaxy A14 5G sur Cdiscount

Le Samsung Galaxy A14 5G est souvent en réduction. Cependant, actuellement, c'est la meilleure offre disponible ! N'hésitez plus, venez profiter de ce smartphone pour seulement 189€ ! Si vous souhaitez, vous pouvez prendre une garantie. Il existe deux types de garantie :

Casse pendant 1 an pour 1,67€/mois

Casse + Vol pendant 1 an pour 2,08€/mois

En supplément de cette offre, vous pourrez bénéficier d'1 an offert de McAfee Total Protection. Valable sur 3 appareils. Pour activer McAfee, il vous suffit de suivre les instructions sur la page du Samsung Galaxy A14 5G sur le site Cdiscount.