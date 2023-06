Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro à prix canon chez Bouygues Telecom

Plus de 300€ de remise immédiate

Bien connu des utilisateurs pour ses smartphones aux caractéristiques Premium vendus à des prix intermédiaires, Xiaomi ne déroge pas à la règle avec son Redmi Note 12 Pro. Doté d’un bel écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une puce 5G avec 6 ou 8 Go de RAM et d’une triple caméra arrière boostée à l’intelligence artificielle, ce smartphone a tout ce qu’il faut pour expérience d’utilisation au top, pour un prix de vente conseillé de 449 €.

Déjà très attractif pour de telles caractéristiques, ce prix est carrément fracassé dans le cadre de cette promotion. Il suffit en effet d’acheter votre Xiaomi Redmi Note 12 Pro avec le forfait Bouygues Telecom 200Go pour bénéficier d’une énorme remise immédiate de 326 € sur le prix de vente conseillé. Et ce n’est pas tout !

Remboursement après achat et facilité de paiement

Avec cette première grosse remise, le Redmi Note 12 Pro revient à seulement une petite centaine d’euros. Mais cette promo va plus loin.

Bouygues Telecom a également prévu une offre de remboursement après achat de 50 €. Pour en profiter, il suffit de remplir et de renvoyer un coupon en suivant les instructions détaillées sur le site de l’opérateur.

Et pour boucler la boucle, une facilité de paiement est offerte pour le reste du montant dû.

Tous calculs faits, votre Xiaomi Redmi Note 12 Pro vous revient ainsi à seulement 1€ à l’achat, puis 3€/mois pendant 24 mois. Avec un plan de financement pareil, vous achetez ainsi votre nouveau smartphone pour presque rien !

Quid du forfait 200 Go de Bouygues Telecom ?

Ce forfait mobile grâce auquel vous pouvez profiter de cette promo exceptionnelle, est facturé à 31,99 €/mois pendant 12 mois, puis 44,99 €/mois (avec un engagement de 24 mois). Pour ce tarif, il inclut une enveloppe mensuelle de 200 Go de data en 4G, dont 100 Go peuvent être utilisés librement dans les autres pays de l’Europe (Suisse et Andorre y compris), mais aussi en Chine, en Israël, au Canada et aux Etats-Unis pour vos courts séjours.

A cela, s’ajoutent les appels et SMS en illimité quand vous êtes en France, vers tous les autres réseaux (métropole et DOM), ainsi que vers Israël, la Suisse, le Canada et les Etats-Unis. Les appels vous sont également offerts gratuitement vers les numéros fixes de 120 destinations incluant les pays européens.

La souscription de ce forfait vous donne par ailleurs droit à plusieurs avantages. Une seconde carte SIM internet est notamment offerte gratuitement pour utiliser votre forfait librement sur un deuxième appareil. Par ailleurs, en cas de perte, de vol ou de destruction de votre smartphone, un appareil de remplacement de la même catégorie est également prévu.

Ne perdez donc pas de temps ! Foncez dès maintenant sur cette promo pour vous offrir rapidement votre nouveau Xiaomi Redmi Note 12 Pro.

