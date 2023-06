Samsung Galaxy S23 : Où le trouver au meilleur prix ? Les sites marchand rivalisent pour vous offrir la meilleure offre, mais un sort du lot...

Le Samsung Galaxy S23 est l'un des smartphones les plus convoités du moment. Le dernier bijou de Samsung fait l'objet d'une bataille de prix sans merci des revendeurs et il est déjà trouvable à de très bons prix et il est compliqué parfois de trouver la meilleure offre. Alors suivez le guide pour trouver l'offre faite pour vous !

Le Samsung Galayx S23 est un smartphone haut de gamme sorti par Samsung en début d'année 2023. Il s'agit du dernier flagship de Samsung, c'est le smartphone qui représente le mieux la marque. Ce smartphone possède les dernières innovations de la marque ainsi que les meilleurs composants disponibles pour son prix. Par exemple, le S23 utilise la meilleure puce de Snapdragon, la 8 Gen 2, il profite d'un excellent écran AMOLED et d'un équipement photo amélioré. C'est un peu pour cela qu'il est si demandé, un peu pour la renommée de la marque Samsung et un peu pour son design réussi également. Mais son prix de sortie pourrait en freiner plus d'un. Sorti au prix de 959€, difficile de craquer. Mais aujourd'hui, de nombreux revendeurs décident de fortement baisser le prix du Galaxy S23 pour attirer de nouveaux clients. C'est le cas en particulier de Rakuten, Amazon et Cdiscount, mais quelle est la meilleure offre ?

Samsung Galaxy S23 : Amazon casse son prix, il est à moins de 750€, c'est pas mal, mais il y a mieux !

Avec environ 22% de réduction, Amazon propose un excellent prix pour le S23. Surtout qu'Amazon possède de nombreuses garanties et un système de livraison rapide et efficace. Il est actuellement à 740€ chez Amazon,sur la boutique d'un revendeur. Mais attention, les stocks sont limités !

Promo Cdiscount Samsung Galaxy S23 : Presque 300€ d'économies !

Actuellement, le S23 est à 679€ chez Cdiscount grâce au revendeur "FutureD". Un prix très attractif, mais ce n'est pas encore le prix le plus bas pour le Samsung Galaxy S23. Cette offre chez Cdisount est intéressante puisque la plateforme propose des garanties, pas d'arnaques possibles ! La livraison est assez rapide et gratuite !

Le meilleur prix pour le S23 est chez Rakuten, il est à moins de 650€ !

Avec 32% de réduction, peu de temps après sa sortie, cette offre de Rakuten est très alléchante. Néanmoins, le smartphone proposé est une version américaine. Si cette version est compatible avec les opérateurs français, vous pouvez avoir quelques différences avec la version européenne, mais c'est un excellent moyen d'obtenir votre smartphone à un prix incroyable.