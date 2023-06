Samsung Galaxy A23 5G : Ce très bon rapport qualité-prix passe à moins de 220€ chez Amazon, attention ça part vite !

Ce modèle doté d'un excellent rapport qualité-prix sorti par Samsung en 2022 profite d'une belle côté actuellement grâce à cette nouvelle promotion d'Amazon. Le Samsung Galaxy A23 5G est à 218€ aujourd'hui alors qu'il est sorti à 329€ il y a un an. Pour ce prix, le Galaxy A23 bénéficie d'une belle fiche technique, il possède un grand écran LCD de 6,6 pouces, Full HD+ 120hz, une puce Snapdragon 695 5G, un quadruple capteur photo arrière polyvalent et une excellente autonomie avec sa batterie de 5000 mAh. Pour un smartphone récent et possédant une telle fiche technique, 218€, c'est un excellent prix et c'est bien pour cela qu'il se vend comme des petits pains depuis qu'Amazon le met en avant.

Fiche technique Samsung Galaxy A23 5G

Écran : 6,6 pouces LCD, résolution de 2400 x 1080 pixels

: 6,6 pouces LCD, résolution de 2400 x 1080 pixels Processeur : Qualcomm Snapdragon 695

: Qualcomm Snapdragon 695 Mémoire vive (RAM) : 4 Go

: 4 Go Stockage interne : 64 Go / 128 Go, extensible via microSD (jusqu'à 1 To)

: 64 Go / 128 Go, extensible via microSD (jusqu'à 1 To) Caméra arrière : Quadruple capteur - Principal : 50 MP, f/1.8 - Ultra grand-angle : 5 MP, f/2.2 - Macro : 2 MP, f/2.4 - Profondeur : 2 MP, f/2.4

: Quadruple capteur - Principal : 50 MP, f/1.8 - Ultra grand-angle : 5 MP, f/2.2 - Macro : 2 MP, f/2.4 - Profondeur : 2 MP, f/2.4 Caméra avant : 8 MP, f/2.2

: 8 MP, f/2.2 Batterie: 5 000 mAh avec charge rapide 15W

Le Samsung Galaxy A23 est un smartphone complet qui conviendra parfaitement à toutes les utilisations courantes. Parfait pour regarder des films ou séries grâce à son grand écran LCD, même si il est maintenant possible de trouver des écran AMOLED dans cette gamme de prix, mais de plus petites tailles. Sa batterie lui permet de tenir une journée facilement et ses capteurs photos en feront un parfait compagnon de vacances.

Promo Samsung Galaxy A23 5G : Amazon propose le meilleur prix, mais il n'en reste plus que...

Amazon propose le Samsung Galaxy A23 5G à seulement 218€ aujourd'hui, un excellent prix pour un smartphone Samsung aussi polyvalent. Foncez sur cette offre si ce téléphone vous intéresse, il ne reste que 8 produits disponibles à l'heure où j'écris ces lignes !