Quel forfait 5G sans engagement choisir : SOSH 140Go, Free Mobile 210Go, RED 100Go ou B&You 130Go ?

Chez SOSH : 140 Go en 5G à 20,99 €/mois

Commençons ce tour d’horizon par SOSH, la marque low cost d’Orange. Pour profiter de la 5G avec le réseau de l’opérateur historique, l’enseigne propose une formule à 20,99 €, sans engagement et sans changement de prix, même après un ou deux ans. Pour ce tarif, vous disposez de 140 Go en 5G, dont 25 Go sont utilisables chaque mois lors de vos déplacements en UE et dans les DOM.

Bien entendu, ce forfait mobile inclut également l’illimité pour :

Les appels, SMS et MMS depuis la France métropolitaine vers les réseaux métropolitains ;

Les appels, SMS et MMS depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes zones, mais aussi vers les numéros de France métropolitaine.

L’un des autres avantages de ce forfait, c’est qu’après épuisement des 140 Go, vous conservez la connexion internet à débit réduit jusqu’à la prochaine échéance.

Chez Free Mobile : 210 Go en 5G à 19,99 €/mois

Pour ses nouveaux abonnés qui souhaitent profiter de la 5G, Free propose un forfait dédié avec 210 Go de data en très haut débit. Utilisable dans toutes les zones couvertes par la 5G de l’opérateur, ce forfait inclut, lui aussi, une enveloppe web mensuelle de 25 Go utilisable pour vos besoins en connexion lors de vos séjours dans les pays de l’UE, dans les DOM et dans de nombreuses autres destinations. Au total, plus de 70 destinations étrangères sont prises en compte dans ce forfait.

Pour ce qui est de la téléphonie, ce forfait Free Mobile 5G donne également droit à l’illimité pour vos appels vers les fixes et les mobiles en France (métropole et DOM) au Canada, en Chine et aux USA. Les appels vers les fixes de 100 destinations sont également pris en compte en illimité.

Depuis la France métropolitaine, vos SMS et MMS sont aussi offerts sans surcoût vers tous les mobiles métropolitains, en plus des SMS vers les DOM.

Chez RED By SFR : 100 Go en 5G à 16,99 €/mois

Pour profiter de la couverture réseau et de la vitesse fulgurante de la 5G de l’opérateur SFR avec un forfait sans engagement, c’est vers RED By SFR qu’il faut se tourner.

La marque low cost de l’opérateur propose plusieurs options dans ce cadre, dont l’une des plus avantageuses inclut une enveloppe web de 100 Go en 5G. Ce volume est bloquant, mais vous avez la possibilité d’acheter une recharge supplémentaire de 50 Go au besoin. Notez que, chaque mois, 19 Go (déduits de l’enveloppe initiale) sont également disponibles pour vos besoins en cas de voyage dans les DOM ou dans les pays de l’UE.

Côté téléphonie, ce forfait vous permet de profiter des appels illimités vers les fixes et mobiles de tous les réseaux de France, ainsi que des SMS et MMS illimités vers tous les numéros mobiles métropolitains.

De plus, quand vous êtes à l’étranger (UE et DOM), vos appels, SMS et MMS vers les numéros de ces zones et vers la France métropolitaine sont également pris en compte par ce forfait RED by SFR.

Le tarif : 16,99 €/mois, sans engagement

Chez Bouygues Telecom : 130 Go en 5G à 15,99 €/mois

Bouclons ce tour d’horizon de la 5G sans engagement avec Bouygues Telecom et ses forfaits B&You sans engagement. Celui qui nous intéresse ici inclut une jolie enveloppe mensuelle de 130 Go, utilisable sur l’ensemble du réseau 5G de l’opérateur en France métropolitaine.

Pour les voyageurs, 30 Go de cette enveloppe sont disponibles chaque mois pour rester connecté pendant les déplacements dans les DOM et dans les pays membres de l’UE.

Pour ce qui est de vos communications téléphoniques (appels, SMS et MMS), elles sont prises en compte en illimité aussi bien, depuis et vers la France métropolitaine, que depuis l’étranger (UE et DOM).

Ce forfait mobile 5G sans engagement est facturé à seulement 15,99 €/mois. Ici non plus, le tarif ne change pas, même après plusieurs mois.