Le prochain Sony Xperia Pro-I II pourrait profiter de deux capteurs de 1 pouce

Après le lancement des deux smartphones Xperia 1 V et Xperia 10 V qui profitent de belles configurations techniques avec un style dans l’exacte continuité des précédents modèles, il est maintenant temps de voir ce que la marque nous prépare pour le prochain très haut de gamme, le Xperia Pro-I II. En effet, le Xperia Pro-I a été lancé fin 2021 et il doit prochainement être remplacé par un nouveau modèle qui devrait être mieux équipé encore technologiquement.

Deux capteurs de 1 pouce à l’arrière du Xperia Pro-I II ?

Le prochain smartphone Sony Xperia Pro-I II est pressenti pour profiter de deux énormes caméras. Celles-ci pourraient être des capteurs de 1 pouce. Le Pro-I II pourrait ainsi en avoir deux alors que le Xperia Pro-I n’en a qu’un seul. Ce capteur permettrait au mobile de proposer des photos d’une extrême qualité autorisant notamment la captation de beaucoup plus de lumière que les autres modules. L’association de deux capteurs autoriserait la marque a développer des solutions de fusion, par exemple, pour obtenir des images extrêmement lumineuses et optimiser les rendus lors des conditions difficiles d’éclairage.

Une nouvelle architecture pour les capteurs photo ?

Sony est l’un des leaders dans la conception, le développement et la fabrication de capteurs pour les appareils photo et les smartphones. La marque travaille sur un capteur doté de pixels empilés sur deux couches prometteur d’un niveau de qualité supplémentaire. Il n’est pas encore très clair si le Xperia Pro-I II en profitera ou si ce nouveau type de capteur sera réservé à un autre modèle, plus tard. La date de l’annonce du prochain très haut de gamme, Sony Xperia n’est pas encore connue. Certains pensent que la marque pourrait le présenter officiellement vers la fin de l’année, après l’annonce de la puce haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 qu’il pourrait contenir.