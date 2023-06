Samsung Galaxy A34 : L'excellent milieu de gamme de Samsung baisse encore de prix chez Amazon, il atteint son prix le plus bas !

Le Samsung Galaxy A34 baisse de prix chez Amazon et atteint son prix le plus bas depuis sa sortie ! L'excellent milieu de gamme de Samsung devient une excellente affaire alors qu'il est très récent !

Le Samsung Galaxy A34 est un smartphone milieu de gamme de Samsung sorti en 2023. Pourtant malgré son très bon rapport qualité-prix et sa récence son prix baisse de plus de 100€ par rapport à son prix de sortie ! Sorti au prix de 399€, il est déjà à seulement 267€ chez Amazon ! Un excellent prix pour un smartphone récent et doté de bons composants. Le principal point fort du Galaxy A34 est son écran haut de gamme impressionnant pour son prix mais c'est globalement un smartphone très polyvalent. Pour 267€, c'est la meilleure affaire du moment chez Samsung alors profitez vite de ce très bon prix car les stocks sont limités !

Fiche technique Samsung Galaxy A34

Super AMOLED 120hz, de 6,6 pouces Processeur : Mediatek Dimensity 1080

6 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

48 MP Caméra frontale : 13 MP

Le Galaxy A34 profite d'un écran haut de gamme mais il est très polyvalent et pour un prix de 399€ c'était un très bon rapport qualité-prix mais pour 267€ c'est clairement une affaire ! Pour un prix accessible vous pouvez posséder un smartphone design, récent et très polyvalent. Il possède un bon appareil photo, une bonne autonomie et une puissance convenable.

Le Samsung Galaxy A34 est actuellement à un excellent prix chez Amazon. Sorti au prix de 399€, le Galaxy A34 est à 267€ quelques mois après sa sortie. Voir un téléphone aussi réussi perdre plus de 100€ en si peu de temps, c'est assez impressionnant mais c'est une excellente opportunité, alors profitez-en !