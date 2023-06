Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : Profitez d'une réduction de 150€ chez ce marchand, seulement quelques mois après sa sortie en mars 2023 !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est le smartphone le plus puissant et complet de la série 12 des Redmi Note. Enfin, plus pour longtemps puisque Xiaomi devrait sortir prochainement une version "T" de son Redmi Note 12 Pro, qui miserait tout sur sa puissance. Cette sortie prochaine explique en partie cette forte réduction 3 mois après sa sortie. Ce smartphone récent reste un excellent produit et devrait convenir à un très grand nombre. Il possède un immense écran AMOLED de très bonne qualité, une puce puissante associée à 8 ou 12Go de RAM et 256Go de stockage. De plus, c'est un le seul smartphone à moins de 500€ à posséder un capteur de 200 mégapixels. Vous l'aurez compris, pour un prix de 499€ à sa sortie, le Redmi Note 12 Pro Plus avait déjà tout pour plaire, alors au prix de 349€ chez Rakuten, il ne faut plus hésiter pour vous en emparer !

Caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 ou 12Go de mémoire vive extensibles

: 8 ou 12Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Si le prochain Redmi Note 12T Pro mise tout sur la puissance, le Redmi Note 12 Pro Plus possède d'autres arguments. Au-delà de son écran haut de gamme et de ses performances impressionnantes, il possède un très bon capteur photo de 200 Mpx ce qui est incroyable dans cette gamme de prix. De plus, c'est également le seul Redmi Note à posséder l'HyperCharge 120W pour vous permettre de recharger votre smartphone en 19 minutes. Il est ultra complet et polyvalent.

Détails de la réduction sur le Redmi Note 12 Pro Plus

En ce moment Rakuten casse complètement le prix de cet excellent smartphone puisqu'il passe de 499€ à seulement 349€. 150€ d'économies pour un smartphone aussi récent et performant c'est très rare surtout dans cette gamme de prix. C'est actuellement son prix le plus bas sur le marché.

Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus ?

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus a pour objectif de plaire au plus grand nombre. Il conviendra parfaitement aux amateurs de photographie, aux gamers avec son écran fluide et ses performances, aux utilisateurs intensifs grâce à sa grande autonomie et sa charge rapide. Bref, c'est l'un des smartphones les plus complets et c'est surtout une excellente opportunité, car il est a un prix très acceptable compte tenu de ses performances !

Comment bénéficier de l'offre sur le Redmi Note 12 Pro Plus

Pour bénéficier de cette offre incroyable, pas besoin de conditions spécifiques ou de faire attention aux petites lignes ! Nous avons sélectionné pour vous LA meilleure offre disponible chez Rakuten en comparant des dizaines d'offres chez des dizaines de marchands. La meilleure offre est donc celle de COOLXFashion, un vendeur Pro sur Rakuten noté 4,6/5 sur plus de 5000 ventes. La livraison est gratuite et rapide puisque Rakuten s'en charge directement ! Il s'agit de la version européenne de ce smartphone et 17,50€ vous sont offerts en bon d'achat si vous faites partis du Club R. Vous pouvez y aller les yeux fermés !