Xiaomi dévoile le Redmi Note 12T Pro, qui mise tout ou presque sur sa puissance

La marque Xiaomi vient d’annoncer officiellement son nouveau smartphone d’entrée/milieu de gamme appartenant à la série des Redmi avec le Redmi Note 12T Pro. Doté d’une fiche technique intéressante, il mise sur sa puissance et reste à savoir s’il sera disponible un jour en France. En attendant, en voici tous les détails.

Xiaomi continue de développer sa stratégie de commercialisation de smartphones en déclinant ses modèles suivant différentes configurations techniques. Alors que la série des Redmi Note 12 vient d’être annoncée en France, en Chine, c’est le Redmi Note 12T Pro qui vient d’être officialisé mais pour le moment uniquement pour le marché local.

Le design du nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 12T Pro est assez similaire au Redmi Note 12 Pro 5G (dont vous pouvez lire notre test complet) notamment avec des profils plutôt plats et un bloc d’optiques installé dans le coin supérieur à gauche sur une plaque qui reprend le coloris de l’arrière de l’appareil. Il y a un capteur principal qui embarque 64 mégapixels. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un objectif à macro de 2 mégapixels. L’appareil profite d’un écran LCD de 6,6 pouces ayant une définition Full HD. Il bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui doit lui permettre de proposer une excellente fluidité lors du défilement des pages des sites Internet ou sur les murs des réseaux sociaux.

Une puce puissante à l’intérieur et une large connectivité

Le Redmi Note 12T Pro de Xiaomi est alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie. On peut compter sur une connectivité 5G ainsi que sur du Wi-Fi 6E et du Bluetooth, sans oublier la technologie NFC pour les paiements sans contact ou l’appairage avec d’autres dispositifs compatibles.

Le mobile fonctionne grâce à une batterie d’une capacité de 5080 mAh supportant la charge à 67 watts. Il est animé par Android 13 avec une surcouche logicielle développée par la marque. Le Redmi Note 12T Pro a été annoncé en trois coloris ; noir, blanc et bleu.

Pour le moment uniquement disponible sur le marché chinois, nous attendons une prise de parole de la marque pour un lancement en France. À titre purement informatif, le prix de base est de 210 € HT.