Ne ratez pas ce forfait mobile avec 10Go à seulement 4.99€ par mois, même après un an

Pourquoi Le quatre ?

Syma Mobile propose plusieurs forfaits mobiles incluant chacun un volume de data en haut débit pour chaque mois. Plus accessible du lot, Le quatre (ou Le4) est, comme l’indique son nom, proposé à seulement 4,99 €/mois. La bonne nouvelle, c’est que ce tarif est fixe. Il ne connait donc aucune augmentation après 6 mois, 1 an ou 2 ans, comme cela est généralement le cas pour les forfaits en promo. Vous pouvez donc organiser au mieux votre budget en profitant de ce forfait qui, en dépit de son prix mini, inclut plusieurs services très avantageux.

Seulement 4,99 € pour une gamme complète de services

En souscrivant au forfait Le quatre de Syma Mobile, vous bénéficiez avant tout d’une enveloppe web contenant chaque mois, 10 Go de data en haut débit. Ce volume de données mobiles est utilisable sur l’ensemble du réseau de l’opérateur SFR dans tous les départements de France métropolitaine. L’un des avantages de ce forfait, c’est qu’en cas d’épuisement des 10 Go, votre accès internet est bloqué automatiquement. Cela vous évite de recevoir une facture supplémentaire pour du hors-forfait que vous pourriez faire sans vous en rendre compte. Pour bien gérer votre petit budget, c’est la formule idéale. Par ailleurs, chaque mois, la possibilité vous est offerte d’utiliser jusqu’à 5 Go, sur les 10 qui vous sont alloués, lors de vos déplacements dans les pays de l’UE et dans les DOM.



Mais il n’y en a pas que pour la data dans ce forfait pas cher ! Syma Mobile prend également en charge, sans surcoût, vos communications téléphoniques en France, mais également depuis les DOM et les pays de l’UE.

Depuis la France métropolitaine, vous avez ainsi droit aux appels illimités vers les numéros de tous les réseaux de France (fixes et mobiles, DOM inclus). Vos SMS et MMS sont, eux aussi, couverts en illimité vers les numéros mobiles des réseaux métropolitains.

Et lorsque vous vous rendez dans un autre pays de l’UE ou dans les départements d’outre-mer, vous pouvez continuer à appeler et envoyer des SMS sans compter vers les numéros de ces zones, ainsi que vers ceux de France Métropolitaine.

Zéro engagement, zéro frais de résiliation

Vous hésitez à vous engager en souscrivant à cette offre promotionnelle ? Pas de panique ? Cette offre est sans engagement. Cela signifie que vous pouvez, à tout moment, résilier votre abonnement sans frais supplémentaire.

Récap du forfait illimité 10 Go Le4 de Syma Mobile

10 Go/mois en 4G dont 5 Go utilisables en UE et DOM

Réseau 4G/4G+ de SFR

Appels illimités vers les fixes et mobiles de France (métropole et DOM) depuis la France métropolitaine

SMS/MMS illimités vers les mobiles de France métropolitaine depuis la métropole

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes régions et vers la France métropolitaine

Tarif : 4,99 €/mois sans changement de prix

JE PROFITE DE L'OFFRE