Ne manquez pas ces forfaits mobiles de 30 à 150 Go à partir de 6,99 €, même après un an sur le réseau Bouygues Telecom

NRJ Mobile, une offre mobile 100 Go pour surfer sur le réseau Bouygues Telecom !

Avec NRJ Mobile, vous pouvez souscrire à un forfait pas cher vous proposant 100 Go de données mobiles à utiliser en France métropolitaine pour surfer sur Internet et utiliser toutes vos applications préférées. Et en roaming, vous pourrez accéder également à 10 Go en 4G lorsque vous êtes dans les DOM ou en Union européenne. Avec lui vos appels sont illimités ainsi que les SMS et MMS ! Le tout pour seulement 9,99 €, une offre solide pour rester en contact avec ses proches.

Un forfait pas cher avec 30 Go de données mobiles

Pour ceux qui n’ont pas besoin d’autant de gigas, NRJ Mobile vous propose une offre avec 30 Go d’enveloppe web. Il s’agit d’une très bonne façon de faire des économies en souscrivant à un service de qualité. 30 Go est un volume intéressant permettant d’utiliser vos applications hors de chez vous tout le long du mois. En plus, vos appels, SMS et MMS sont illimités en France et lorsque vous êtes à l’international, dans les DOM ou en UE, vous avez également 8 Go en 4G de données mobiles. Cette offre est affichée à seulement 6,99 € !

Un forfait sans engagement pour un max de data avec 150 Go

Au contraire, si l’utilisation de votre smartphone consomme beaucoup de data, par exemple avec des jeux mobiles, alors NRJ Mobile propose un forfait sans engagement avec 150 Go, le tout avec un forfait 5G, alliant haut volume de données mobile à un réseau de cinquième génération plus rapide et plus puissant que la 4G ! Avec en plus 21 Go d’enveloppe web dans l’UE et les DOM ainsi que des appels, SMS et MMS illimités, on peut dire que cette offre est très complète. Et à seulement 12,99 € pour 150 Go en 5G, on peut dire que le rapport qualité prix est très élevé.