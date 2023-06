Participez au concours de photos organisé par Honor et gagnez des lots exceptionnels

Afin de créer un certain engouement autour des capacités de ses smartphones, la marque Honor a récemment lancé un concours de photos. Intitulé Honor Magic Moments 2023, il entend partir à la découverte de nouveaux créateurs d’images : Vous ! Le concours récompense ainsi les meilleurs talents à travers une sélection de pays et de régions. Un total de 59 prix seront ainsi décernés par un jury international pour les meilleures photos. Pour l’occasion, 6 thèmes sont proposés : Sur la route, Protection, Nous, Sur le vif, Votre histoire et Vidéo. Le thème Sur la route est dédié à des paysages naturels ou des coutumes locales. Le thème Protection fait appel à la protection de la nature, l’environnement, les naissances, les espèces protégées, les minorités ou les lieux secrets. Le Thème Nous concerne les photos où on peut sentir les émotions, les souvenirs, voir des portraits ou des photos de groupe.

Le thème Sur le vif doit proposer des photos volées ou des moments uniques. Le thème Votre histoire concerne des séries de 3 ) 9 photos racontant une histoire (sociale, développement personnel, évènement) et enfin le thème Vidéo permet de montrer la beauté du monde qui nous entoure via des courtes vidéos.

Les meilleurs seront récompensés

Pour son concours de photo Honor Magic Moments 2023, à l’international, la marque met en jeu la somme de 15 000 dollars pour le photographe de l’année. Une personne arrivant à la première place dans une catégorie donnée recevra la somme de 5000 dollars. 3000 dollars seront attribués au deuxième alors que le troisième recevra 1000 dollars. Un prix sera attribué par la recommandation du jury permettant de gagner un smartphone Honor Magic5 Pro. Le prix d’excellence récompensera 20 gagnants qui recevront un smartphone Honor d’une série numérotée.

Pour la France, le photographe de l’année recevra la somme de 3000 €. La plus belle photo ou vidéo du Prix d’excellence gagnera un smartphone Honor Magic5 Pro tandis que les 3 personnes qui auront la recommandation du jury se verront remettre un smartphone Honor Magic5 Lite 5.

Le jury est composé de professionnels dans le domaine de la photo : Laurent Baheux, photographe français, Ivan Macias, photographe d’Amérique latine, Yan Zhigang, photographe chinois, Zhao Yin Xin, présidente de China Photo Press et Dr. Hou Weilong, expert technique en imagine Honor.

Pour participer au concours et tout savoir, il suffit de se rendre sur le site dédié : Magic Moments Award 2023. Soumettez vos photos directement et avant le 6 août 2023. Seules les photos de la catégorie pour « Protection de la nature » peuvent être prises avec toutes les marques de téléphones ou d’appareils photo. Pour les autres catégories, elles doivent être prises avec des téléphones HONOR (tous modèles confondus), sauf pour la France où toutes les marques de smartphones sont autorisées. Pour le thème vidéo : toutes les vidéos doivent être tournées avec des téléphones HONOR (tous modèles acceptés), sauf pour la France où toutes les marques de smartphones sont autorisées.

Les candidats sont invités à partager leurs photos sur Instagram en utilisant le hashtag #HONORMagicMomentsFR.