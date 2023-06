Samsung Galaxy S23 Ultra : Le fleuron de Samsung à moins de 950€ chez ce marchand ! Ne manquez pas cette réduction de 33%, 2 jours avant les soldes !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra se retrouve en ce moment à moins de 950€ ! Ce smartphone ultra haut de gamme à tout pour plaire, il excelle dans tous les domaines ! N'hésitez plus, profiter du Samsung Galaxy S23 Ultra à prix réduit chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un smartphone sorti par Samsung en 2023. C'est actuellement le smartphone le plus puissant et haut de gamme fabriqué par Samsung. En effet, il possède un écran géant de super qualité, un processeur ultra puissant, un système de caméra polyvalent pouvant faire des photos de super qualité, une solide autonomie. Sorti au prix de 1419€ il y a moins d'1 an, nous pouvons le retrouver pour seulement 949€ sur Rakuten ! C'est du jamais-vu !

Les caractéristiques impressionnantes du Samsung Galaxy S23 Ultra !

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

RAM : 12 Go / 16 Go LPDDR5

Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Les caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra sont à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un smartphone de cette gamme. Avec son écran Dynamic AMOLED, 120hz de 6,8 pouces, le Galaxy S23 Ultra vous permet de visionner du contenu vidéo avec une qualité supérieure à la norme. Concernant le processeur, le Galaxy S23 Ultra est alimenté par la puce Snapdragon 8 Gen 2, le processeur le plus puissant du marché. L'un des atouts majeurs du Galaxy S23 Ultra est son impressionnante configuration de caméras. Avec un quadruple capteur arrière, dont un incroyable capteur de 200 MP, ce smartphone est prêt à capturer chaque détail de vos moments précieux. Les caméras secondaires de 12 MP et deux capteurs de 10 MP complètent le tableau pour offrir une polyvalence inégalée dans la photographie mobile.Enfin, le Galaxy S23 Ultra est doté d'une batterie robuste de 5000 mAh. Associé à une charge rapide de 45 W, vous pouvez compter sur ce smartphone pour rester opérationnel.

La promotion du Samsung Galaxy S23 Ultra sur Rakuten

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est rarement en promotion due à son succès. Pouvoir le retrouver à seulement 949€ sur Rakuten est une offre à ne pas manquer ! De plus, si vous souhaitez revendre votre ancien smartphone, c'est possible sur Rakuten ! Pour finir, vous pouvez bénéficier de 123,50€ de réduction sur votre prochaine commande grâce au ClubR ! N'hésitez plus, profiter de ce smartphone ultra haut de gamme à prix réduit !