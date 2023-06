Samsung Galaxy A54 : Les soldes sont en avance cette année, avec 30% de réduction chez Amazon sur ce smartphone très demandé !

Le Samsung Galaxy A54 est disponible avec une forte réduction chez Amazon actuellement ! Profitez de 30% de réduction sur l'un des smartphones les plus demandés du moment. Foncez sur cet excellent qualité-prix avant la rupture de stock !

Le Samsung Galaxy A54 est un smartphone milieu de gamme sorti par Samsung il y a quelques mois au prix de 499€. Son excellent rapport qualité-prix en fait un smartphone très demandé sur le marché, il est très étonnant de le voir déjà à un prix si bas ! Le marché du smartphones est très concurrentiel actuellement et beaucoup de consommateurs attendent les soldes pour trouver la bonne affaire. Donc, Amazon a décidé de prendre de l'avance en vous proposant 30% de réduction sur le très bon Galaxy A54. Ce smartphone a tout d'un grand : écran 6,6 pouces AMOLED Full HD+, puce 5G efficace, équipement photo de très bonne qualité et 5000 mAh de batterie. De plus, son prix est très attractif avec cette promotion d'Amazon il passe à moins de 350€, mais attention les stocks sont limités !

Caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go ou 8 Go

: 6 Go ou 8 Go Stockage : 128Go,256Go, extensible via microSD

: 128Go,256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le meilleur Samsung Galaxy A est équipé d'une fiche technique impressionnante pour un milieu de gamme. Son écran Amoled très réussi, digne de certains haut de gamme et sa polyvalence sont ses principales forces. Il est puissant, performant en photographie et profite d'une très bonne autonomie, pas grand chose à redire !

Promo Samsung Galaxy A54 : Amazon baisse de nouveau son prix avant les soldes !

Le Samsung Galaxy A54 est disponible à moins de 350€ alors qu'il est sorti il y a quelques mois au prix de 499€. Une excellente promotion qui arrive avant les soldes et dont les stocks devraient être épuisés avant mercredi. Sera-t'il moins cher durant les soldes ? Difficile à dire, à vous de prendre le pari ou non ! Mais pour 350€, le Galaxy A54 est un excellent smartphone qui ne devrait pas vous décevoir !